Τι θα πιουν οι Βρετανοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ;

Στη Βρετανία, αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πραγματοποιηθούν οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας. Πώς έχουν αλλάξει όμως οι συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ από το Χρυσό Ιωβηλαίο του 2002 και το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο του 2012;

Το κίνημα less but better (λιγότερο αλλά καλύτερο) κατανάλωσης αλκοόλ έχει οδηγήσει τους Βρετανούς να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία χρόνια. Η κατηγορία No and Low βρίσκεται σε άνοδο και πλέον κατέχει μερίδιο όγκου 3,5% του κλάδου.

Αλλά εν όψει των εορτασμών, πώς έχουν εξελιχθεί τα βρετανικά γούστα από τα προηγούμενα Ιωβηλαία;

Η κυριαρχία της μπύρας στην αγορά έχει πέσει 10% από το 2002, από 70% σε 60%. Η κατανάλωση κρασιού, ωστόσο, έχει αυξηθεί από λιγότερο από 15% το 2002 σε σχεδόν 20% τώρα.

Τα οινοπνευματώδη ποτά έχουν επίσης σημειώσει σταθερή πρόοδο, από 3% σε 5% του μεριδίου κατηγορίας από το 2002.

Ο μηλίτης, ο οποίος διπλασιάστηκε από 7% σε 14% τη δεκαετία μεταξύ του Χρυσού και του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου, έχει υποχωρήσει στο 12% τώρα.

Και τα έτοιμα ποτά έχουν ανακτήσει κάποια δημοτικότητα, αντιπροσωπεύοντας 2% τώρα, σε σύγκριση με 1% πριν από 10 χρόνια και 3% πριν από 20 χρόνια.

Η κατανάλωση του όγκου του αγγλικού αφρώδους οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπερτριπλασιαστεί από το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της IWSR Drinks Market Analysis.

Περισσότερο από το 47% των Βρετανών που πίνουν αγγλικά αφρώδη έπιναν περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα το 2021, σε σύγκριση με μόλις έναν στους τέσσερις το 2017.

Και πολλοί Βρετανοί πρόκειται να σηκώσουν ένα ποτήρι αγγλικό αφρώδη οίνο για αυτό το Ιωβηλαίο Σαββατοκύριακο, με έναν στους 10 να προβλέπεται ότι θα πιει ένα ποτήρι από τα καλύτερα της Αγγλίας, σύμφωνα με το Majestic.

REUTERS/HENRY NICHOLLS

Όσον αφορά τα κοκτέιλ, η IWSR προβλέπει ότι το Pornstar Martini, που εφευρέθηκε την ίδια χρονιά με το Χρυσό Ιωβηλαίο, θα είναι το πιο μοντέρνο δώρο. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κοκτέιλ έχει ενισχύσει επίσης τις πωλήσεις των οινοπνευματωδών ποτών.

Πηγή: The Drinks Business