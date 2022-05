Το νέο βιβλίο του Καθηγητή Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, Στάθη Ψύλλου, με τίτλο «Καρλ Μαρξ: Η Μεταφυσική της Μεθόδου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εκκρεμές, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 27 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στον Κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων [Ερμού 134, Αθήνα].

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

-Ελένη Μανωλακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

-Γιάννης Μηλιός, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας ΕΜΠ

-Βούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης

-Τέλης Τύμπας, Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας ΕΚΠΑ

-και ο συγγραφέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ψύλος.

Λίγα λόγια για την έκδοση

«Από το 1847 ο Μαρξ άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η ανατροπή του καπιταλισμού, το μείζον πρόταγμα της νιότης του, προϋποθέτει την ορθή κατανόησή του. Κλειδί σε αυτή τη μετάβαση είναι η αλλαγή στάσης του Μαρξ στο status και τη σημασία της αφαίρεσης, τόσο ως τμήματος της επιστημονικής μεθόδου όσο και ως τμήματος της μεταφυσικής δομής της πραγματικότητας. Η αφαίρεση ως μέθοδος γνώσης μιας μη αισθητής, αλλά εξηγητικά αναπόδραστης, πραγματικότητας μετατράπηκε από επιστημολογικό εμπόδιο σε επιστημονικό εργαλείο. Όμως αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογικής αλλαγής είναι και μια οντολογική στροφή: το προϊόν της αφαίρεσης μετατρέπεται από φαντασιακό δημιούργημα του νου σε ενεργό τμήμα της πραγματικότητας. Γύρω στα 1848, ο Μαρξ διαπιστώνει ότι η μέχρι τότε εμμονή του στον νομιναλισμό εμποδίζει την ανάλυση της εργασίας ως γενεσιουργού αιτίας της παραγωγής του κεφαλαίου. Και άρα εμποδίζει την κατανόηση της θεμελιώδους και καινοφανούς ιδέας ότι το κεφάλαιο δεν είναι πράγμα αλλά σχέση. Οι διαπιστώσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη διπλή αποτυχία των επαναστάσεων του 1848, κάνουν τον Μαρξ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της (επιστημονικής) κατανόησης του καπιταλισμού και της ανατροπής του.





Στάθης Ψύλλος

Ο Στάθης Ψύλλος είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Μεταφυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Rotman Institute of Philosophy-Engaging Science και Adjunct Professor of Philosophy στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario στον Καναδά, και Research Associate στο Centre for the Philosophy of the Natural and Social Sciences, London School of Economics.

