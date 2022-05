Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Λιγότερο προσωπικό σημαίνει χαμηλότερο επίπεδο υγείας

Σε νοσοκομεία με αναλογία 1 νοσηλευτή προς 8 ασθενείς υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερης θνησιμότητας ανά 1.000 ασθενείς από ότι σε νοσοκομεία με αναλογία 1 νοσηλευτή προς 4 ασθενείς (Journal of American Medical Association, 2002).

Νοσοκομεία με χαμηλό δείκτη νοσηλευτικής στελέχωσης εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά καρδιακής ανακοπής, πνευμονίας, ουρολοιμώξεων, αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού, συμβάντα που αυξάνουν το χρόνο νοσηλείας των ασθενών (Agency for Healthcare Research and Quality Pub. No. 04-0029, 2004).