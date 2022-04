Hyundai IONIQ 5: Παγκόσμιο Αυτοκίνητο του 2022

Του Γιάννη Κανουπάκη

Πολύ σημαντική διάκριση για τον κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία, που «πετάει» κυριολεκτικά προς το μέλλον, ένα μέλλον σαφώς ηλεκτρικό. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, όσο κι αν αμφιβάλλουν ακόμη αρκετοί. Οι εξελίξεις τρέχουν και προς τα εκεί θα πάμε όλοι συν τω χρόνω. Την κορυφή, λοιπόν, των φημισμένων World Car Awards 2022, κατέκτησε το πολυβραβευμένο Hyundai IONIQ 5. Το αμιγώς ηλεκτρικό crossover να ανακηρύσσεται World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year και World Car Design of the Year. Τα αποτελέσματα των World Car Awards ανακοινώθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης (NYIAS). Το IONIQ 5 βραβεύτηκε από μια κριτική επιτροπή 102 δημοσιογράφων του ειδικού τύπου από 33 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το καινοτόμο ηλεκτρικό όχημα (BEV), το οποίο έχει ήδη κατακτήσει πολλές διεθνείς διακρίσεις, διαγωνίσθηκε με 27 ανταγωνιστικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2021.

Το IONIQ 5 είναι το πρώτο μοντέλο της αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα μάρκας IONIQ. Εκμεταλλεύεται πλήρως την προσαρμοσμένη Electric-Global Modular Platform (E-GMP) για να προσφέρει δυνατότητες εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 800 V για φόρτιση 10% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά και εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό. Όταν είναι εξοπλισμένο με κίνηση στους δύο τροχούς (2WD) και μπαταρία έως 74 kWh, η μέγιστη αυτονομία οδήγησης με μία μόνο φόρτιση θα είναι 480 χλμ, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν την τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία στο αυτοκίνητο.

«Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή η κατάκτηση αυτών των σημαντικών βραβείων, τα οποία αναγνωρίζουν το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά όλων των ανθρώπων και των συνεργατών μας στην Hyundai Motor Company. Το όραμά μας είναι να επιτύχουμε την «Πρόοδο για την Ανθρωπότητα» και αυτή η διάκριση θα ενδυναμώσει τη δέσμευσή μας να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα» δήλωσε ο κ. Jaehoon Chang, President & CEO της Hyundai Motor Company.

Καθώς η Hyundai Motor μετατρέπεται σε πάροχο έξυπνων λύσεων κινητικότητας, η εταιρεία επιταχύνει τη στρατηγική της ηλεκτροκίνησης για να γίνει ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Η Hyundai σχεδιάζει να παρουσιάσει 17 νέα ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων της πολυτελούς μάρκας Genesis και στοχεύει να αυξήσει τις ετήσιες παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε 1,87 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030.

Ο κ. Chang πρόσθεσε, «Το IONIQ 5 αντιπροσωπεύει ένα κομβικό επίτευγμα για εμάς καθώς πρωτοστατούμε σε μια νέα γενιά έξυπνων λύσεων κινητικότητας με τις καινοτόμες τεχνολογίες της πλατφόρμας E-GMP, την εξαιρετική απόδοση, την ανατρεπτική σχεδιαστική προσέγγιση και των χώρων. Το IONIQ 5 έχει εντυπωσιάσει τους ολοένα και πιο πολλούς καταναλωτές με οικολογικές προτιμήσεις σε όλο τον κόσμο και η επιτυχία του υποστηρίζει την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο ρυθμός των αλλαγών στη Hyundai θα συνεχιστεί αμείωτος για το υπόλοιπο του 2022, καθώς σύντομα θα προσθέσουμε νέα μοντέλα στη βραβευμένη γκάμα της μάρκας IONIQ».

Το IONIQ 5 προαναγγέλλει μια νέα εποχή στο σχεδιασμό της Hyundai, που ορίζεται από αυτό που οι σχεδιαστές της μάρκας αποκαλούν «Parametric Dynamics». Το μοναδικό εξωτερικό στυλ του crossover χαρακτηρίζεται από καθαρές, αιχμηρές γραμμές που μεταδίδουν τη δυναμική παρουσία του στο δρόμο και τους χαρακτηριστικούς προβολείς LED «Parametric Pixel» καθώς και τα πίσω φώτα που αφήνουν μια έντονη εντύπωση.

Στο εσωτερικό συναντούμε το «Living Space» του IONIQ 5, το οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως το μεταξόνιο των 3.000 χιλιοστών για να προσφέρει μια κινούμενη πρωτοποριακή κεντρική κονσόλα που επιτρέπει στους επιβάτες μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Σε πολλά εσωτερικά σημεία επαφής χρησιμοποιούνται φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και υφάσματα, όπως οικολογικά επεξεργασμένο δέρμα, βιώσιμες ίνες και βιολογικά χρώματα, που αντικατοπτρίζουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για οικολογικά και βιώσιμα προϊόντα.

«Με το IONIQ 5, ξεκινήσαμε να δημιουργούμε μια νέα εμπειρία κινητικότητας — μια αλλαγή του παιχνιδιού», δήλωσε ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President & Head of Hyundai Global Design Center. «Αυτό το εξαιρετικό αυτοκίνητο δημιουργήθηκε χάρη στο πάθος και τις προσπάθειες των σχεδιαστών και των μηχανικών μας που ξεπέρασαν τα όρια του δυνατού στον χώρο των EVs».

Από την έναρξη της κυκλοφορίας, το IONIQ 5 έχει κατακτήσει πολλές σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς από το Auto Express και το Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς του Auto Bild. Το μοντέλο κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στα βραβεία Best Cars of the Year 2021/2022.

Για «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς», η κριτική επιτροπή επέλεξε το IONIQ 5 από μια αρχική λίστα 11 οχημάτων και στη συνέχεια μεταξύ τριών φιναλίστ. Για να διαγωνισθούν σε αυτή την κατηγορία, τα οχήματα πρέπει να κινούνται αποκλειστικά από έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες, να παράγονται τουλάχιστον 5.000 μονάδες ετησίως και να πωλούνται σε τουλάχιστον δύο μεγάλες αγορές και δύο ηπείρους στο διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 – 30 Μαρτίου 2022.

Παράλληλα, για το «Παγκόσμιο Βραβείο Αυτοκινητιστικής Σχεδίασης της Χρονιάς», η ομάδα έξι ειδικών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ επέλεξε το IONIQ 5 ανάμεσα στους υποψήφιους που διαγωνίστηκαν. Η επιτροπή εξέτασε κάθε όχημα με βάση το στυλ και την καινοτομία που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια.

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος του πιο σημαντικού θεσμού βραβείων αυτοκινήτου στον πλανήτη» δήλωσε ο κ. Mark Schienberg, Πρόεδρος της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας έχουμε όλους ξανά στο Auto Show για τη ζωντανή ανακοίνωση των νικητών. Ενώ τα τελευταία δύο χρόνια οι προκλήσεις ήταν σημαντικές για όλους, οι αγοραστές αυτοκινήτων είναι πλέον έτοιμοι να βγουν και να γνωρίσουν όλα τα εκπληκτικά νέα οχήματα και τις τεχνολογίες που έχει να προσφέρει η αυτοκινητοβιομηχανία. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους τους φιναλίστ!»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, η κριτική επιτροπή των World Car Awards 2022 ανακήρυξε τον κ. Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer του Hyundai Motor Group, ως Πρόσωπο της Χρονιάς στο World Car Person of the Year 2022 για τη σημαντική συνεισφορά του στην εξέλιξη νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του IONIQ 5.