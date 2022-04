«Θέλω να σου κρατάω το χέρι»: Η παράσταση των sold out συνεχίζεται και μετά το Πάσχα

Μετά από 46 συνεχή sold out, η παράσταση που αγαπήθηκε από το κοινό, συνεχίζεται και μετά το Πάσχα από την Παρασκευή 29 Απριλίου έως και την Κυριακή 29 Μαΐου κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19.00.

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι). Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που θα εγκαινιάσει τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.