Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ χαρίζει Oscar de la Renta για καλό σκοπό

Το γκρι φόρεμα της ηθοποιού που εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του And Just Like That πέρσι, βγαίνει σε δημοπρασία.

Με γκαρνταρόμπα που συναγωνίζεται αυτή της τηλεοπτικής Κάρι Μπράντσο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διάλεξε ένα καθόλου τυχαίο φόρεμα για να βγάλει σε δημοπρασία, για καλό σκοπό.



Συγκεκριμένα, το αστραφτερό γκρι φόρεμα Oscar de la Renta που φόρεσε στην πρεμιέρα του And Just Like That πέρσι θα βγει σε δημοπρασία στην πλατφόρμα μεταπώλησης του Oscar de le Renta, Encore και όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στην Unicef.