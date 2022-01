Το σκεπτικό πίσω από το άνοιγμα των σχολείων και οι ενστάσεις

Στις σχολικές αίθουσες επιστρέφουν κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς κατόπιν και των σχετικών εισηγήσεων της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων στις 10 Ιανουαρίου με περισσότερα τεστ και επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων την ώρα που η χώρα καταγράφειρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τόνισε πως οι λόγοι είναι μεταξύ άλλων παιδαγωγικοί, ψυχοσυναισθηματικοί και υγειονομικοί, σημειώνοντας πως «τα σχολεία είναι τα πρώτα που ανοίγουν και τα τελευταία που κλείνουν». Παράλληλα, όπως είπε, στην απόφαση συνέβαλε και η διεθνής τάση. «Εδώ ανοίξαμε τα σχολεία με τη Δέλτα και χωρίς εμβολιάστική κάλυψη και συζητάμε αν θα ανοίξουμε τον Ιανουάριο;», διερωτήθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στην κριτική για το άνοιγμα των σχολείων, δεδομένου ότι μέλη της επιστημονικής κοινότητας πρότειναν να δοθεί μία μικρή παράταση, διευκρίνισε πως η επιτροπή των ειδικών δεν ζήτησε παράταση. Η κ. Κεραμέως εξήγησε πως τα παιδιά είναι πιο ασφαλή εντός πλαισίου επισημαίνοντας ότι όσο είναι ανοιχτά τα σχολεία γίνονται περισσότερα τεστ. Όπως ανέφερε, το 84% των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων το περασμένο διάστημα (Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου) είχε ανιχνευτεί από τα σελφ τεστ, ποσοστό το οποίο μειώθηκε στο 40% όταν έκλεισαν. Απευθυνόμενη στους γονείς που έχουν αποφασίσει να μην στείλουν τα παιδιά τους τη Δευτέρα στο σχολείο, διερωτήθηκε: «Εάν υπάρξει ενα κρούσμα στον περίγυρο, θα κάνουν πέντε τεστ;».

Ανέφερε επίσης πως η διενέργεια rapid test στους μαθητές θα γίνεται δωρεάν σε δημόσιες δομές με βεβαίωση του διευθυντή, ενώ όσον αφορά τα πανεπιστήμια, τόνισε ότι η εξεταστική θα γίνει κανονικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης εξήγησε πως η αύξηση των κρουσμάτων από μόνη της δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας για το άνοιγμα των σχολείων. «Έχουμε ένα πρωτόκολλο πιο αυστηρό από αυτό που είχαμε στην πιο νοσηρή Δέλτα, ακριβώς γιατί η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη. Δεν είμαστε σε γενικό lockdown, αν ήμασταν, θα μπορούσες να πιθανολογήσεις ότι τα παιδιά θα παραμείνουν σπίτι τους… Αυτή τη στιγμή τα παιδιά ειδικά του γυμνασίου και του λυκείου και κλειστά να ήταν τα σχολεία θα κυκλοφορούσαν όπως κυκλοφορούν και η μεταδοτικότητα θα ήταν μεγαλύτερη» ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Οι ενστάσεις των ειδικών

Την ίδια ώρα πάντως παραμένουν και οι επιφυλάξεις από ειδικούς που προειδοποιούν για τους κινδύνους από το άνοιγμα των σχολείων στην παρούσα φάση που η μετάλλαξη Όμικρον επελαύνει και δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή της. Μιλώντας το πρωί στο Mega ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, σημείωσε αναφορικά με τα self test στους μαθητές πως το χρονικό «παράθυρο» που θετικοποιείται είναι διαφορετικό από το χρονικό «παράθυρο» μετάδοσης του ιού. «Έτσι ένα παιδί την Κυριακή να έχει αρνητικό τεστ, αλλά να επωάζεται ο ιός και να βγει θετικό την Τετάρτη. Όμως Δευτέρα και Τρίτη θα έχει μεταδώσει τον ιό στην τάξη» ανέφερε.

Υπέρ της καθυστέρησης της επαναλειτουργίας των σχολείων τάχθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Ιωάννης Κιουμής, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα της αποφυγής του συνωστισμού που επαναλαμβάνει η κυβέρνηση «υπονομεύεται από την έναρξη των σχολείων, καθώς τα σχολεία είναι εστίες συνωστισμού».

«Το rapid και το self test δεν είναι το ίδιο» παρατήρησε από την πλευρά της η καθηγήτρια Αθηνά Λινού, σημειώνοντας πως είναι «άλλο να το κάνει ένας επιστήμονας κι άλλο ένας γονιός». Σχετικά με το πρωτόκολλο του 50+1% που διατηρήθηκε, η ίδια μιλώντας στον Ant1 εξέφρασε την άποψη ότι, «θα έπρεπε να πέσει πολύ περισσότερο από το 30-40% για να προστατεύσουμε τα παιδιά», επισημαίνοντας ότι, «σε πολλές χώρες κλείνουν τα σχολεία επειδή νοσούν οι εκπαιδευτικοί». Ερωτηθείσα σχετικά με το πώς θα υποβάλλονται σε τεστ τα παιδιά, είπε πως «ιδανικά θα έπρεπε να γίνουν στο σχολείο και πριν μπει το παιδί στην αίθουσα».

ΣΥΡΙΖΑ: Ρώσικη ρουλέτα με ανοσία της αγέλης

Για «έγκλημα κατά της κοινωνίας» κάνει λόγο με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως «το άνοιγμα των σχολείων όπως ακριβώς έκλεισαν, με απόφαση Μητσοτάκη – Κεραμέως, αποτελεί απόφαση για ανοσία της αγέλης».

«Σε 3,5 μήνες λειτουργίας των σχολείων είχαμε πάνω από 100.000 κρούσματα σε μαθητές. Μόλις χθες – και με κλειστά σχολεία - σχεδόν 8.000 από τα 50.000 κρούσματα ήταν σε παιδιά που μεταφέρουν τον ιό στους γονείς και τους παππούδες μέσα στα σπίτια. Με αυτά τα δεδομένα και με την υπερμεταδοτική μετάλλαξη «Ο» να επελαύνει, η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Δεν αλλάζει καν το εγκληματικό πρωτόκολλο 50+1, που επιστήμονες της Επιτροπής καταγγέλλουν πως αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης και όχι εισήγησή τους και το οποίο δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα» σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζει ακόμη πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μαζί με επιστήμονες έχει καταθέσει εγκαίρως δέσμη μέτρων για το ασφαλέστερο δυνατό άνοιγμα των σχολείων, αλλά ο κ. Μητσοτάκης τα απορρίπτει όλα αλαζονικά και οδηγεί όχι μόνο τα σχολεία αλλά ολόκληρη την κοινωνία σε ανεξέλεγκτη διασπορά, την ώρα που το ΕΣΥ βρίσκεται υπό κατάρρευση εδώ και 3 μήνες και η χώρα με πανευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ απωλειών αναλογικά με τον πληθυσμό της».

Ξεκίνησε η διάθεση δωρεάν self test

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, από σήμερα έως και το Σάββατο 8 Ιανουαρίου θα μπορούν οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, να προμηθεύονται πέντε δωρεάν self test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Σημειώνεται ότι το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1). Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται και κατά την αργία των Θεοφανίων, την Πέμπτη 6/1, από εφημερεύοντα φαρμακεία.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19. Η πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Τι ισχύει για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο ράπιντ τεστ και ένα σελφ τεστ – όλα με δική τους επιβάρυνση – την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (11/1). Από την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο ράπιντ τεστ την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής εκάστης εβδομάδας.

