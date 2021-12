Πέθανε ο Καθηγητής αρχαιολογίας Βάσος Καραγιώργης

Απεβίωσε ο Καθηγητής αρχαιολογίας και ιδρυτής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Βάσος Καραγιώργη.



Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο αποχαιρετά τον Ομότιμο Καθηγητή χαρακτηρίζοντάς τον «ακάματο και ακαταπόνητο, χαρισματικό, με απαράμιλλες ηγετικές ικανότητες» αλλά και «άνθρωπο των έργων και των πράξεων, ομηρικά φιλόξενο». Κάνει λόγο για βαθύ γνώστη της κυπριακής, και όχι μόνο, αρχαιολογίας «με ένα μεγάλο όραμα για την προβολή και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς τους τόπου» ο οποίος «αφήνει πίσω του τεράστιο και αθάνατο έργο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιο μεγάλη μάχη που έδωσε, και κέρδισε, ο Βάσος Καραγιώργης ήταν η ανάδειξη της Κυπριακής Αρχαιολογίας στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ενώ μεταξύ των αρχαιολογικών ανασκαφών του είναι η ανακάλυψη της βασιλικής νεκρόπολης της Σαλαμίνας, οι μεγαλοπρεπείς ναοί του Κιτίου, οι οικισμοί της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην Πύλα και στην Μαα.

Επίσης, εγκαινίασε τη δημοσίευση του ετήσιου “Chronique des fouilles et dècouvertes archéologiques à Chypre” στο γαλλικό επιστημονικό περιοδικό Bulletin de Correspondence Hellenique της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής των Αθηνών, και αναβάθμισε το Report of the Department of Antiquities, Cyprus, καθιστώντας το έγκυρο περιοδικό στον διεθνή επιστημονικό χώρο.

Ο Βάσος Καραγιώργης βραβεύτηκε από πολλά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και από ξένες Ακαδημίες, όπως την Ακαδημία Αθηνών, τη Βρετανική Ακαδημία, τη Γαλλική Ακαδημία, τη Σουηδική Ακαδημία, και την Academia dei Lincei (Ιταλίας). Τιμήθηκε, επίσης, με το Βραβείο της Société des études grecques de la Sorbonne (1966), το RB Bennet Commonwealth Prize (1978), το Βραβείο Ωνάση «Ολύμπια» (1991), το Διεθνές Βραβείο Βενετίας “I Cavalli d’oro di San Marco” (1996). Τον Μάϊο του 2008 ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, του απένειμε τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής και το 2011 έλαβε το Κρατικό Βραβείο Αρχαιολογίας Κύπρου, το ανώτερο βραβείο που απονέμεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για την Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου.

«Η Κύπρος και το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι σήμερα φτωχότεροι γιατί έχασαν έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού. Ο Βάσος Καραγιώργης έχει όμως αφήσει πίσω του ένα τεράστιο έργο και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να εδραιωθεί η Κυπριακή αρχαιολογία τόσο στον τόπο του όσο και διεθνώς. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου του χρωστά πολλά και θα αναγνωρίζει πάντοτε την παρακαταθήκη που του αφήνει», αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση.

Συλλυπητήριο μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη

Η επιστημονική κοινότητα θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου, οραματιστή αρχαιολόγου, ενός σημαντικού ανθρώπου. Με το ανασκαφικό, εκπαιδευτικό και συγγραφικό του έργο, επί επτά δεκαετίες, ο καθηγητής Βάσος Καραγιώργης προήγαγε την έρευνα και δίδαξε με βαθιά γνώση και επιστημονική ηθική. Με όποια θέση κατείχε στη μακρά σταδιοδρομία του, ως Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Διευθυντής του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ακαδημαϊκός στην Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κύπρου, ο Βάσος Καραγιώργης είχε ως πρωταρχικό μέλημα την προβολή και την ανάδειξη σε όλο τον κόσμο, της Κυπριακής Αρχαιολογίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με το όνομά του. Η ανασκαφή της Αρχαίας Σαλαμίνας, που έφερε στο φως το Θέατρο, τη Βασιλική Νεκρόπολη, ευρήματα της «ομηρικής» περιόδου, οφείλεται σε εκείνον, στο πάθος και στη συστηματική του μελέτη, την οποία δεν σταμάτησε ακόμη και λίγο πριν το τέλος. Αφιέρωσε τη ζωή του στην Αρχαιολογία, έχοντας δίπλα του την σύζυγό του, τη συγγραφέα, ερευνήτρια και αρχαιολόγο Ζακλίν Καραγιώργη-Ζιράρ. Ο Βάσος Καραγιώργης έλεγε για την Αρχαιολογία ότι «μια ζωή είναι πολύ σύντομη για να εμβαθύνει κανείς σ’ αυτή την επιστήμη, η οποία εξετάζει τη ζωή των ανθρώπων από την εποχή που εμφανίστηκαν ως σήμερα. Είναι η ιστορία της ζωής». Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε, τον ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε. Για το σπουδαίο έργο του, την ευγένεια, τη σοφία του. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους του.