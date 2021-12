Το πιο «διάσημο» γκολ του Αγουέρο άλλαξε την ιστορία της Σίτι

Μία επαφή, ένα γκολ, ένα πρωτάθλημα 44 χρόνια μετά. Ο Σέρτζιο Αγκουέρο θα μνημονεύεται για πάντα στο Μάντσεστερ.

Ο Σέρτζιο Αγουέρο έριξε την αυλαία μίας σπουδαίας ποδοσφαιρικής καριέρας το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βαρκελώνη. Ο Αργεντινός επιθετικός πήρε μια απόφαση καρδιάς. Κυριολεκτικά, καθώς μετά την αρρυθμία που παρουσίασε στις 30 Οκτωβρίου, οι γιατροί του απαγόρευσαν να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και κάπως έτσι κρέμασε τα παπούτσια του. Μόλις στα 33 του. Πρόλαβε, όμως, να τα ζήσει όλα πάνω στο χορτάρι. Σκόραρε εκαντοντάδες γκολ, πανηγύρισε σπουδαίους τίτλους, αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς των 10's. Και το κυριότερο; Με ένα του γκολ άλλαξε την σύγχρονη ιστορία ενός ολόκληρου συλλόγου. Της Μάντσεστερ Σίτι. Ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στις 13 Μαϊου του 2012.

«Σας ορκίζομαι δεν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ο βαθμολογικός πίνακας της Premier League δείχνει την Μάνσεστερ Σίτι πρώτη στους 89 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η «αιώνια» αντίπαλος και συμπολίτισσα Γιουνάϊτεντ. Στο Etihad Stadium οι «πολίτες» υποδέχονται την QPR και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» παίζουν εκτός με την Σάντερλαντ. Η Σίτι θέλει μόνο νίκη για να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα μετά το μακρινό 1968! Ο Ζαμπαλέτα κάνει το 1-0 στο 39', όμως, οι φιλοξενούμενοι που παίζουν για την σωτηρία τους, φέρνουν τούμπα το ματς με γκολ των Σισέ και Μακί. Παγωμάρα. Το όνειρο δείχνει να γίνεται εφιάλτης, καθώς μέχρι και το 90' το σκορ είναι στο 1-2 και την ίδια ώρα η ομάδα του Σερ Άλεξ νικά με 1-0 και είναι στη κορυφή.

Ο Τζέκο στο 91' θα φέρει το ματς στα ίσια(2-2) και απομένουν τρία λεπτά. Το ρολόι δείχνει 93 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ο Μπαλοτέλι αντί να σουτάρει, όπως πίστευαν άπαντες ότι θα κάνει ο «τρελοΙταλός», με προβολή στρώνει την μπάλα στον Αγουέρο. Ο Αργεντινός περνά έναν αντίπαλο με φοβερή ορμή και με ένα ξερό σουτ, στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. 3-2. Έπος. Πίνακας ζωγραφικής. Μοναδικό. Οι οπαδοί στις κερκίδες εξτασιασμένοι παραληρούν. Ο σχολιαστής του Sky Sports, Μάρτι Τάιλερ θα περιγράψει με μοναδικό τρόπο, μια μοναδική ποδοσφαιρική στιγμή. «Agueroooooooo. I swear you will not never see anything like this ever again». Δηλαδή, «σας ορκίζομαι δεν έξετε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Η Σίτι μετά από 42 χρόνια θα επιστρέψει στα πρωταθλήματα και ο Αγουέρο θα μείνει για πάντα χαραγμένος στις καρδιές και τις ψυχές των οπαδών του συλλόγου. Παράλληλα, θα δώσει την απαραίτητη ώθηση, το έναυσμα για να «χτίσει» το κλαμπ μία νέα εποχή, γεμάτη από τίτλους και διακρίσεις. Δικαίως,λοιπόν, ο Λατινοαμερικανός άσος θα έχει το δικό του άγαλμα έξω από το γήπεδο της ομάδας.

«Αν την είχα χτυπήσει όπως ήθελα, δεν θα έμπαινε ποτέ»!

Έναν ακόμη πιο μυθικό χαρακτήρα στη στιγμή, δίνει η περιγραφή του ίδιου του πρωταγωνιστή για αυτό το γκολ, όπου λίγο ή πολύ αποκαλύπτει πως δεν ήθελε να εκτελέσει έτσι τη φάση. Ήθελε αλλού να στείλει τη μπάλα και αν γινόταν αυτό, τότε εκείνη δεν θα είχε καταλήξει ποτέ στο πλεκτό.

«Κοιτάζοντας πίσω, είναι ένα από τα πιο σημαντικά γκολ της καριέρας μου, αν όχι το σημαντικότερο. Ξέρεις, όλοι έχουν σκεφτεί να σκοράρουν στο τελευταίο λεπτό ενός παιχνιδιού, χαρίζοντας τον τίτλο στην ομάδα τους. Είναι κάτι που δεν ξέρεις αν θα συμβεί ποτέ ξανά όσο παίζεις ποδόσφαιρο. Μακάρι να μπορούσα να εξηγήσω πώς το έκανα αλλά ακόμη δεν μπορώ. Όταν ο Μπαλοτέλι πήρε την μπάλα, σκέφτηκα πως θα επιχειρήσει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Αλλά αντιθέτως, την έστειλε προς το μέρος μου.

Όλη την ώρα παρακολουθώ αυτό το παιχνίδι με την οικογένειά μου και συγκεκριμένα τον γιο μου. Νομίζω ότι αυτό το τέρμα θα είναι πάντα στο μυαλό μου. Όταν την άγγιξα (σ.σ. την μπάλα) πριν από το γκολ σκέφτηκα, «εντάξει, ίσως είναι πέναλτι», γιατί ο αμυντικός με άγγιξε από πίσω, αλλά όχι έντονα. Μετά σκέφτηκα ότι απλά πρέπει να σουτάρω. Για δύο ή τρεις ημέρες, δεν το πίστευα. Από κει και πέρα δεν έκανα κάτι σε όλο τον αγώνα, ξυνόμουν σε ολόκληρο το παιχνίδι. Μέχρι που ήρθε η φάση του γκολ. Σας δίνω το λόγο μου πως δεν ήθελα να χτυπήσω τη μπάλα όπως το έκανα. Δεν ήθελα να τη στείλω σε εκείνο το σημείο. Εάν την είχαν χτυπήσει όπως το ήθελα, θα είχε βρει στους αμυντικούς και δεν θα είχε καταλήξει στα δίχτυα».