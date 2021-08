Απομνημονεύματα του Μελ Μπρουκς θα κυκλοφορήσουν τον Νοέμβριο

Νέα απομνημονεύματα του Μελ Μπρουκς, με τίτλο «All About Me! My Remarkable Life in Show Business», θα κυκλοφορήσουν τον Νοέμβριο.

Ο θρύλος της κωμωδίας, στα 95 χρόνια του σήμερα, θα προσφέρει μια επισκόπηση όλης της ζωής και καριέρας του, αρχίζοντας με τα παιδικά του χρόνια στο Μπρούκλιν, την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, τη σύντομη θητεία του στον στρατό κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τα χρόνια του ως έφηβος κωμικός στα Catskills.



Θα παρουσιάσει, επίσης, ένα χρονικό και μια εις βάθος ματιά στη δημιουργία του τεράστιου ντοσιέ των φημισμένων δημιουργιών του, συμπεριλαμβανομένου του «The Show of Shows» του Sid Ceasar, της εκπληκτικής συνεργασίας του με τον Carl Reiner στο «The 2.000 Year Old Man» και των κλασικών κωμωδιών «The Producers (Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί)», «Blazing Saddles (Μπότες, σπιρούνια και καυτές σέλες)» και «Young Frankenstein (Φρανκενστάιν Τζούνιορ)».

«Ήταν χαρούμενο και καμιά φορά γλυκόπικρο το να γράφω αυτό το βιβλίο και να ξαναζώ τις κορφές και κοιλάδες του απίστευτου ταξιδιού μου από το Μπρούκλιν στο Χόλυγουντ, στο Μπροντγουέι» ανέφερε ο Μπρουκς. «Ελπίζω να καταδιασκεδάσουν οι φανατικοί φίλοι της κωμωδίας με τις ιστορίες πίσω από τη δουλειά μου και πραγματικά να ευχαριστηθούν, κάνοντας μαζί με μένα αυτή την ξεχωριστή βόλτα» είπε.

Όπως σημειώνεται και στην περιγραφή του βιβλίου στον ιστότοπο του εκδοτικού Οίκου Random House -τα απομνημονεύματα θα κυκλοφορήσουν στις 30 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Ballantine Books που ανήκουν στον όμιλο Penguin Random House-, ο Μπρουκς θα μοιραστεί, επίσης, και ιστορίες για διάφορους φίλους και συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων των Σιντ Σίζαρ, Καρλ Ράινερ, Τζιν Γουάιλντερ, Μάντλιν Καν, Άλφρεντ Χίτσκοκ και της εκλιπούσας συζύγου του, Αν Μπάνκροφτ.