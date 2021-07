Καλλιτεχνικό οδοιπορικό σε όλη την Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο

Σε ένα καλοκαίρι αμηχανίας αλλά και επιτακτικής ανάγκης για εξωστρέφεια, μετά την εμπειρία του πολύμηνου εγκλεισμού, το «mέta μπουλούκι»... παίρνει τους δρόμους και πραγματοποιεί ένα καλλιτεχνικό οδοιπορικό έξι σταθμών σε όλη την Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η εκκίνηση του ταξιδιού θα πραγματοποιηθεί, απόψε στις 9, στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» της Δυτικής Αθήνας, σε συν-διοργάνωση με τον Δήμο Ιλίου.

Οι συντελεστές του καλλιτεχνικού οδοιπορικού μίλησαν μαζί μας.

Ήρα Κατσούδα

Ήρα Κατσούδα

«Τα τελευταία χρόνια (πριν ξεσπάσει η πανδημία), έκανα περιοδεία μόνη μου με την σόλο μου stand up comedy παράσταση «Για Γυναίκα, Καλή είναι» -ειρωνικός, προφανώς, ο τίτλος. Αλλά και με σόλο παράσταση να μην κάνεις περιοδεία, στο είδος μας, το Stand up comedy, άντε να πας περιοδεία με μάξιμουμ άλλα 3 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν μου πρότειναν να περιοδεύσουμε με το “mέta” σαν μπουλούκι 18 άτομα με καλλιτέχνες που υπηρετούν και διαφορετικά είδη από το δικό μας, είπα φυσικά ναι! Είναι κάτι που δεν έχω ξαναζήσει, και, δεν θα πω ψέματα, με ιντριγκάρει. Οπότε, εμείς θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας, θα το ζήσουμε στα άκρα και θα σας περιμένουμε στις πόλεις – σταθμούς μας να περάσουμε καταπληκτικά όλοι μαζί. Πάω να πακετάρω. Byeee!».

Θωμάς Αγραφιώτης

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω σε ένα καλλιτεχνικό οδοιπορικό που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, σε ένα “mέta μπουλούκι” πανελλαδικού χαρακτήρα, με κοινό παρονομαστή τη δύναμη του αυτοσχεδιασμού, της εικόνας και του ήχου.

Η ατόφια κωμωδία της απευθείας σχέσης με το κοινό και η πολυποίκιλη με βαθιές ρίζες μουσική παράδοση, συνοδεύονται από το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών του προφορικού λόγου, της δισδιάστατης απεικόνισης και του παραμυθένιου κόσμου της σκιάς.

Κάπως έτσι, ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας μικρών και μεγάλων, ο Καραγκιόζης, θα ξορκίσει (μέσα από τους συμβολισμούς του φαντάσματος) τις αυθαίρετες απαγορεύσεις και τους φόβους μας, προτάσσοντας την ανυπακοή απέναντι στη “νέα κανονικότητα”».

Νίκος Καναρέλης

Πολιτιστικός Δ/ντής Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού

«Ο πολιτιστικός τομέας του mέta ασχολείται με τη διάγνωση της τρέχουσας εποχής και διαμορφώνει ένα όραμα για ένα μετακαπιταλιστικό μέλλον μέσω των τεχνών. Μια πλατφόρμα για παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες και διαλόγους. Σαν άνθρωποι ζούμε κατακερματισμένοι μέσα σε μια κατακερματισμένη κοινωνία.

Είμαστε πολυφωνικοί και πλουραλιστικοί.

Υπερασπιζόμαστε την ανεκτικότητα στο διαφορετικό.

Δεν ανεχόμαστε τη μη ανοχή.

Και αξίζουμε όμοιο σεβασμό παρόλο που είμαστε διαφορετικοί.

Πρέπει να καταλάβουμε άπαξ ότι η τέχνη είναι εξ ορισμού πολιτική καθώς αναφέρεται στην ελευθερία του ατόμου και τη συλλογική έκφραση και δράση. Επηρεάζει τόσο αυτούς που την παράγουν όσο και εκείνους που την προσλαμβάνουν.

Η τέχνη μπορεί να αλλάξει, αν όχι τον κόσμο, σίγουρα τις αντιλήψεις και τις γνώμες των ανθρώπων.

Έχει τη δύναμη να μας αποκαλύπτει ζητήματα που αποσιωπώνται λόγω οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων».

Δήμητρα Νικητέα

Δήμητρα Νικητέα

«Με λένε Δήμητρα Νικητέα, είμαι stand up comedian, και ειδικότερα, το opening act της Ήρας Κατσούδα. Το μπουλούκι, είναι ένα από τα ομορφότερα καλλιτεχνικά εγχειρήματα του ΜΈΡΑ 25, κυρίως γιατί, αποτελεί ένα μπουκέτο, ένα κράμα πολλών ξεχωριστών τεχνών. Το θέατρο σκιών, το stand up comedy και η μουσική καταφέρνουν ποιοτικά και ποσοτικά την ολοκληρωτική απογείωση και προσφέρουν αφειδώς ένα υπερθέαμα για όλα τα γούστα, για όλες τις αισθήσεις και αισθητικές, για όλους τους ανθρώπους. Και αυτό εξηγείται πλήρως, καθώς η κάθε μία από αυτές τις τέχνες έχει διαφορετική γεωγραφική αφετηρία/ταυτότητα και διαφορετική ιστορική συνέχεια. Από την Ανατολή, έχουμε τον Καραγκιόζη, από τη Δύση το stand up comedy, και η τομή αυτών των δύο συντεταγμένων, φαίνεται να είναι η μουσική του Πιστιόλη αφού συνδυάζει την παράδοση με το ροκ και τη λουπιέρα. Αγαπάμε λουπιέρα. Ανυπομονώ για το τελικό αποτέλεσμα, και για την περιοδεία, που ξεκάθαρα θα είναι μια ανεξίτηλη εμπειρία. Νιώθω τυχερή που στα 22 μου, μόλις, έτη, συνεργάζομαι με τόσο αγαπητούς επαγγελματίες. Και νιώθω δύο φορές τυχερή που η προσέλευση του κόσμου και η ανάγκη του για ψυχαγωγία είναι έκδηλη, μετά τα πολλαπλά lockdown».

Δανάη Στράτου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δανάη Στράτου

«Ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο ως νομάς για πολλά χρόνια, στο πλαίσιο δημιουργίας των εικαστικών μου έργων, είχα αρχίσει, εδώ και δυο δεκαετίες, σοβαρά να προβληματίζομαι με την κρίση του Περιβάλλοντος, την Ανισότητα, την υπονόμευση της Δημοκρατίας. Συνολικά, για τη σχέσης μας με τον Πλανήτη και την Κοινωνία. Υπό αυτό το πρίσμα, ήδη από το 2010 είχα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη σύζευξη τέχνης και πολιτικής, όπως ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Vital Space, μια καλλιτεχνική-διεπιστημονική πλατφόρμα που συνιδρύσαμε το 2010 με τον Γιάνη Βαρουφάκη, λίγο πριν να μας αποδώσει η ελληνική κρίση αρκετά διαφορετικούς ρόλους. Πρόκειται κατά μία έννοια, για τον πρόδρομο του τωρινού εγχειρήματος του mέta.

Είναι πολύς καιρός που μου δίνει πείσμα η διαπίστωση ότι, σε μια εποχή μέγιστων αναταράξεων και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η σύγχρονη τέχνη μπορεί να ενεργοποιήσει την αφύπνιση μιας βαθύτερης συνείδησης γύρω από τα πιο επίκαιρα και ζωτικά ζητήματα της εποχής μας, και να εισάγει την καλλιτεχνική οπτική στις συζητήσεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον μας».

Δευτέρα, 12 Ιουλίου: ΑΤΤΙΚΗ || Ανοικτό θέατρο πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

(συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ιλίου) || ‘Ωρα έναρξης: 21.00

Τετάρτη, 14 Ιουλίου: ΠΑΤΡΑ || Παλαιά Σφαγεία || Ώρα έναρξης: 21.00

Πέμπτη, 15 Ιουλίου: ΙΩΑΝΝΙΝΑ || Υπαίθριο Θέατρο Φρόντζου || Ώρα έναρξης: 21.00

Δευτέρα, 19 Ιουλίου: ΚΑΒΑΛΑ || «Ακόντισμα» || Ώρα έναρξης: 21.00

Τρίτη, 20 Ιουλίου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ || Πλαζ Αρετσούς || Ώρα έναρξης: 20.00

Πέμπτη, 22 Ιουλίου: ΒΟΛΟΣ || Lab art yard (Πολυχώρος Τσαλαπάτα) || ώρα έναρξης: 20.30

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr