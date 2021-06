Έρευνα δείχνει πού μπορεί να εμφανιστούν νέοι κορωνοϊοί

Διεθνείς αλλαγές ως προς τη χρήση της γης- μεταξύ των οποίων ο κατακερματισμός των δασών, η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων και η συγκέντρωση της ζωικής παραγωγής- δημιουργούν «hot spots» τα οποία είναι ευνοϊκά για νυχτερίδες που φέρουν κορωνοϊούς, και όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να μπορέσουν οι ασθένειες να περάσουν από τις νυχτερίδες στους ανθρώπους, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα από ερευνητές στο University of Callifornia, Berkeley, στο Politecnico di Milano και στο Massey University of New Zealand.

Η προέλευση του ιού, ως γνωστόν, παραμένει άγνωστη, ωστόσο θεωρείται ότι η ασθένεια πιθανώς εμφανίστηκε όταν ένας ιός που υπήρχε σε νυχτερίδες κατάφερε να περάσει στους ανθρώπους. Οι συγκεκριμένες νυχτερίδες (horseshoe bats) είναι γνωστές για το εύρος των ιών που μεταφέρουν, οι οποίοι περιλαμβάνουν στελέχη γενετικά παρόμοια με αυτά που προκαλούν Covid-19 και SARS.

Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές remote sensing για την ανάλυση τάσεων και μοτίβων στη χρήση γαιών μέσα στην εμβέλεια του συγκεκριμένου είδους νυχτερίδας, που συναντάται από τη δυτική Ευρώπη ως τη νοτιοανατολική Ασία. Βρίσκοντας περιοχές με κατακερματισμό δασών, ανθρώπινους οικισμούς και γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, και συγκρίνοντάς τες με περιοχές όπου είναι γνωστό πως ζουν τέτοιες νυχτερίδες, εντόπισαν πιθανά hot spots που είναι ευνοϊκά για αυτά τα είδη νυχτερίδων, και όπου οι αποκαλούμενοι ζωονοτικοί ιοί μπορούν να περάσουν από τις νυχτερίδες στους ανθρώπους. Επίσης, η ανάλυση έδειξε επίσης τοποθεσίες που θα μπορούσαν να μετατραπούν εύκολα σε hot spots μέσω αλλαγών στη χρήση της γης.

Τα περισσότερα από αυτά τα σημεία είναι συγκεντρωμένα στην Κίνα, όπου η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα κρέατος αποτελεί κινητήρια δύναμη για μεγάλης κλίμακας ζωική παραγωγή. Επίσης. Διαπιστώθηκε πως τμήμα της Ιαπωνίας, των βόρειων Φιλιππίνων και της Κίνας νότια της Σαγκάης κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε hot spots μέσω περαιτέρω κατακερματισμού δασών, ενώ τμήματα της Ινδοκίνας και της Ταϊλάνδης μπορεί να γίνουν τέτοια εξαιτίας αύξησης της ζωικής παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανθρώπινη «εισβολή» σε οικοσυστήματα μπορεί επίσης να αυξήσει έμμεσα τις ζωονοτικές ασθένειες, μειώνοντας τη βιοποικιλότητα. Όταν δάση κατακερματίζονται και φυσικά οικοσυστήματα καταστρέφονται, είδη που έχουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για να επιζήσουν («specialists») μπορεί να παρουσιάσουν μείωση πληθυσμών ή και να εξαφανιστούν. Χωρίς τον ανταγωνισμό αυτών, άλλα είδη, τα «generalists», που είναι λιγότερο «επιλεκτικά», μπορεί να επικρατήσουν. Οι εν λόγω νυχτερίδες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία- και συχνά παρατηρούνται σε περιοχές με έντονη διαταραχή που οφείλεται στους ανθρώπους.