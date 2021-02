Πέθανε ο τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης

Σε ηλικία 81 χρονών έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Καλογιάννης, ένας καλλιτέχνης που ξεχώρισε για την μοναδική φωνή του. Η κηδεία του θα γίνει στην Καισαριανή.

Ο εμβληματικός ερμηνευτής ήταν κατάκοιτος επί σειρά ετών και προδόθηκε τελικά από την καρδιά του -έπαθε ανακοπή- σκορπώντας θλίψη και συγκίνηση στο πανελλήνιο.

Θεοδωρακικός αλλά κι ερωτικός τραγουδιστής ο Αντώνης Καλογιάννης, έκανε καριέρα και με τις δυο ισχυρές αυτές ερμηνευτικές πλευρές του, που βρήκαν την κοινή συνισταμένη τους στην, πλούσια σε ηχοχρώματα, φωνή του, όπου τραγούδησε τον αγώνα αλλά και τον έρωτα.

Ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο το 1966. Την ίδια χρονιά τον ανακάλυψε ο Μίκης Θεοδωράκης και δίνει τις πρώτες του συναυλίας στην τότε Σοβιετική Ένωση και κατόπιν στην Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967 φεύγει στο εξωτερικό με την Μαρία Φαραντούρη και δημιουργώντας μια λαϊκή ορχήστρα, ξεκινούν συναυλίες με καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας.

Το 1970 αποφυλακίζεται ο Μίκης Θεοδωράκης και μαζί του θα δώσουν περισσότερες από 500 συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, κάνοντας γνωστή την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη χώρα μας. Το 1972 ο Αντώνης Καλογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα και τραγουδά σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα. Είχε συνεργαστεί με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες: Σταύρο Ξαρχάκο, Μίμη Πλέσσα, Σταύρο Κουγιουμτζή, Ηλία Ανδριόπουλο, Μάριο Τόκα κ.ά. αλλά και ποιητές στιχουργούς: Γιάννη Ρίτσο, Γιώργο Σεφέρη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τ. Λειβαδίτη, Δ. Χριστοδούλου, Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Ξεχωριστές στιγμές στην καριέρα του ήταν η ηχογράφηση του «Πνευματικού Εμβατηρίου» του Άγγελου Σικελιανού και το «Κατάσταση Πολιορκίας» το 1970, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, καθώς και του «Ήλιος και Χρόνος / Επιφάνεια Αβέρωφ» το 1975.

Η δεκαετία του ’80, ξεκίνησε με έναν δίσκο των Μίμη Πλέσσα – Δημήτρη Χριστοδούλου, τα «Τραγούδια της γειτονιάς» ενώ με τον επόμενο δίσκο του(«Τα σημερινά»/1981), έκανε την στροφή του στο ερωτικό τραγούδι, όπου και καθιερώθηκε ως ερωτικός πλέον, τραγουδιστής. Με τα χρυσά (50.000 πωλήσεις) «Σημερινά», του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Λάκη Τεάζη, ο Καλογιάννης άνοιξε την πιο εμπορική δεκαετία της καριέρας του και με ένα τραγούδι – μεγάλη επιτυχία, το «Όμορφή μου Κατερίνα», που το ακολούθησαν, τα επόμενα χρόνια, κι άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπου ο τίτλος τους παρέπεμπε σε γυναικεία ονόματα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Όμορφή μου Κατερίνα», την επόμενη τριετία ακολούθησαν τρεις, διαφορετικού μεταξύ τους ύφους, δουλειές του, η συμμετοχή του στον δίσκο του Σταύρου Κουγιουμτζή(«Μικραίνει ο κόσμος»/1982), όπου ερμήνευσε το, εξαιρετικό, ομότιτλο, τα τραγούδια του Δημήτρη Λάγιου και του Φώντα Λάδη, που ερμήνευσε στον κοινό τους δίσκο «Εδώ που γεννηθήκαμε» (1983) κι η συμμετοχή του -μαζί με τους Δημήτρη Μητροπάνο, Δημήτρη Κοντολάζο, Κατερίνα Στανίση, Ελπίδα- στον δίσκο του Τάκη Μουσαφίρη («Ακόμα μια μέρα»/1984).

Η συνεργασία του με τον Μάριο Τόκα, και μάλιστα, με έναν χρυσό (50.000 πωλήσεις) δίσκο(«Μικρά ερωτικά»), δυο πολύ μεγάλες επιτυχίες, σε στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου, κι ένα συγκινητικό ερωτικό τραγούδι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Ο Αντώνης Καλογιάννης, με τη δουλειά του αυτή, εκτινάχθηκε, πλέον, ως ερωτικός τραγουδιστής με τα πασίγνωστα κι αγαπημένα «Αννούλα του χιονιά» & «Σ’ αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη» (σε ντουέτο με τη Μαρινέλλα), αλλά, ερμήνευσε και το συγκλονιστικό «Δεν κλαίω» του Γιάννη Ρίτσου.

Ο Αντώνης Καλογιάννης ηχογράφησε πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους και σε άλλους τόσους έχει συμμετοχή, ενώ έχει τραγουδήσει και πολλά τραγούδια για το θέατρο και την τηλεόραση. Τελευταία δισκογραφική δουλειά ήταν το 2005 μία πολυσυλλεκτική διπλή έκδοση με επιτυχίες, από το «Άνοιξε το παράθυρο», την «Αννούλα του χιονιά» και το «Και που λες Ευτυχία», μέχρι τα «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα πανιά», αλλά και γνωστές διασκευές όπως τα «Χόρεψέ με» και «Μοναξιά».