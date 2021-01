Η «Θρυλική Μα Ρέινι» ο μεγάλος νικητής των βραβείων Black Film Critics Circle

Η «Θρυλική Μα Ρέινι» (Ma Rainey's Black Bottom) όπου πρωταγωνιστεί η Βαϊόλα Ντέιβις, ήταν ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία για τα 10α ετήσια βραβεία Black Film Critics Circle, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Το «Ma Rainey's Black Bottom», που αποτελεί διασκευή του θεατρικού έργου (1984) του Όγκαστ Γουίλσον και προβάλλεται από την πλατφόρμα του Netflix, επικράτησε στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, καλύτερου ηθοποιού (για τον αείμνηστο Τσάντγουικ Μπόουζμαν), καλύτερης ηθοποιού (Βαϊόλα Ντέιβις) και το διασκευασμένου σεναρίου για τον Ρούμπεν Σαντιάγο-Χάντσον.

Στην ταινία του Τζορτζ Σι Γουλφ, βρισκόμαστε στο Σικάγο του 1927, όπου η σπουδαία Μα Ρέινι, γνωστή και ως «μητέρα των μπλουζ», όπως φαίνεται εξαιρετικά απαιτητική και δύστροπη, πηγαίνει στο στούντιο να κάνει πρόβα με την μπάντα των μουσικών της. Εκεί, είναι εμφανής η κόντρα με τον ταλαντούχτο τρομπετίστα της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Άλλοι μεγάλοι νικητές ήταν το «One Night in Miami» της Ρετζίνα Κινγκ, (ισοπαλία για την κατηγορία της σκηνοθεσίας), ο Λέσλι Όντομ Τζούνιορ για την ίδια ταινία, η Κλόι Ζάο του Nomadland σε ισοπαλία με την Κινγκ για την σκηνοθεσία. Minari's Yuh-Jung Youn (καλύτερη ηθοποιός) και σενάριο (καλύτερο πρωτότυπο σενάριο). Για τη διεύθυνση φωτογραφίας διακρίθηκε το «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Σε μία από τις πιο ταραχώδεις χρονιές στην ιστορία, έχουμε δει ένα απαράμιλλο εύρος των ιστοριών για τους έγχρωμους (σ.σ. πρωτ. people of colour) στην ιστορία του κινηματογράφου», δήλωσε ο συν-πρόεδρος του BFCC, Μάικ Σάρτζεντ στον Hollywood Reporter.

«Η συνεχιζόμενη και συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία ταινιών που αφηγούνται τις συλλογικές ιστορίες των έγχρωμων είναι εκπληκτική. Ο κόσμος συνεχίζει να δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι Μαύρες Ιστορίες έχουν σημασία».

Η BFCC ανακοίνωσε επίσης τρία ειδικά βραβεία. Ο Σαμ Πόλαρντ, ο βετεράνος ντοκιμαντέρ του οποίου η τελευταία δουλειά είναι «MLK / FBI», επιλέχθηκε για το Βραβείο Pioneer. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ράντα Μπλανκ, «The 40-Old-Old Version», διακρίθηκε με το βραβείο Rising Star.

Τέλος ο Στιβ ΜακΚουίν, σκηνοθέτης μεταξύ άλλων και του «12 Χρόνια Σκλάβος», έλαβε ειδική μνεία για τη σειρά ανθρωπολογίας του «Small Axe» που αποτελείται από πέντε ταινίες μεγάλου μήκους.

Τα 25 μέλη του BFCC, τα οποία είναι όλοι «έγχρωμοι κριτικοί ταινιών από ημερήσιες εφημερίδες, εβδομαδιαίες εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ειδικές διαδικτυακές εκδόσεις», ψήφισαν επίσης για να καθορίσουν τη λίστα των κορυφαίων 10 στο τέλος του έτους. Οι επιλογές τους; Μετά την Μα Ρέινι στην πρώτη θέση ακολούθησαν τα εξής βάσει ψήφων: (2) Minari, (3) Nomadland, (4) One Night in Miami, (5) Soul, (6) Judas and the Black Messiah, (7) Da 5 Bloods, (8) The Trial of the Chicago 7, (9) Sound of Metal και (10 The 40-Old-Old Version και η Αγάπη της Sylvie, σε ισοπαλία.

naftemporiki.gr