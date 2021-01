Κορυφαίος Ευρωπαίος σκόρερ για το 2020 ο Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ευρώπης για το 2020, με τη Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Πολωνίας, για δεύτερη φορά.

Ο «μπόμπερ» των Βαυαρών, μετά τα 54 γκολ το 2019 πέτυχε άλλα 47 το 2020, στη χρονιά που ο σύλλογός του κατάκτησε πέντε τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League.

Ο «Λέβα» αναδείχθηκε, επίσης, κορυφαίος παίκτης της χρονιάς σε FIFA και UEFA (UEFA Men's Player of the Year και The Best FIFA Men's Player).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ήταν πρώτος τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία και είναι πάντα στην κορυφαία δεκάδα από το 2009 και ύστερα, ήταν δεύτερος αυτή τη φορά, με τον Ρομέλου Λουκάκου τρίτο.

Να σημειωθεί ότι ο Λιονέλ Μέσι, δεύτερος πέρυσι με 50 γκολ, δεν ήταν στην πρώτη δεκάδα, για πρώτη φορά από το 2008.

Οι κορυφαίοι σκόρερ το 2020, βάσει της UEFA: