Βουλή: Αντιπαράθεση Γεωργιάδη- Κατρίνη για την κατάσταση στην αγορά

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζει και εντός του Ιανουαρίου θα βγάλει και καινούργιο εργαλείο, ύψους 450 εκατομμυρίων, με όριο τις 50.000 ευρώ, μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις, με μεγαλύτερη εγγύηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε εκ νέου επιχειρήσεις που θα χρειαστούν περαιτέρω ενίσχυση, για να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη κρίση που φέρνει το κλειστό λιανικό εμπόριο στις γιορτές».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είχε κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη, εάν η κυβέρνηση θα υλοποιήσει νέα προγράμματα ενίσχυσης για αυτοαπασχολούμενους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των περιφερειών της χώρας και εάν θα ενεργοποιήσει, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, εργαλεία ρευστότητας στοχευμένα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και τις νέες επιχειρήσεις που έχουν αποκλειστεί από τη ρευστότητα έως σήμερα.

Στήριξη

Καθώς ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι η μεγάλη αγωνία των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου είναι πώς θα καλύψουν τις υποχρεώσεις τους τον Μάιο του 2021, όταν θα λήξουν οι αναστολές υποχρεώσεών τους, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έσπευσε να τονίσει ότι «η κυβέρνηση ούτε τρελή ούτε ανόητη είναι», να μην αναζητήσει λογικές λύσεις, με το τέλος της κρίσης.

«Με ρωτάτε, κύριε Κατρίνη, τι θα γίνει Απρίλιο και Μάιο. Οι επιχειρήσεις δεν αγωνιούν για το σήμερα. Σήμερα τις στηρίζουμε και με τα ΤΕΠΙΧ και με τη μείωση ενοικίου και με τα εγγυημένα δάνεια και με την επιστρεπτέα. Το κρίσιμο είναι τι θα γίνει τότε. Όταν θα τελειώσει η κρίση, να είστε βέβαιος και εσείς και οι επιχειρηματίες ότι θα κάτσουμε κάτω και με λογική θα βρούμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Κανένας μας δεν πρόκειται να τους πει "πληρώστε όλα αυτά τα λεφτά αλλιώς κλείστε". Δεν είμαστε ούτε ανόητοι ούτε τρελοί», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Ασφυκτιούν οι επιχειρήσεις

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου καλούνται να πληρώσουν 2,4 δισ. μέσα στις επόμενες 12 ημέρες, για ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος. Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημοσίευμα στην Καθημερινή της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο 800.000 επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τζίρου, από την αρχή της πανδημίας, 210.000 είναι που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, 600.000 ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Η μείωση του τζίρου είναι 50 με 52 δισ. ευρώ για όλο το 2020, ενώ 200.000 επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτο τη νέα χρονιά. Την ίδια ώρα, όπως παρατήρησε ο βουλευτής, ο προϋπολογισμός αναφέρει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι 2 δισ. μόνο το τρίτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή την περίοδο με την αγορά ανοιχτή και τον τουρισμό σε λειτουργία, και η πτώση τζίρου ανήλθε στα 13 δισ. «Τι θα κληθεί να πληρώσει ο επαγγελματίας την 1η Μαϊου 2021, όταν θα λήξουν οι αναστολές;

Συσσωρευμένες υποχρεώσεις από τη 10ετή κρίση, υποχρεώσεις πρώτης καραντίνας, υποχρεώσεις δεύτερης καραντίνας, τρέχουσες οφειλές και βεβαίως δόσεις τραπεζικών δανείων που ξεπαγώνουν διότι οι τράπεζες προτιμούν τη μερική καταβολή αντί των αναστολών. Χρειάζεται, λοιπόν, η αγορά ένεση ρευστότητας και μέτρα ανακούφισης», σημείωσε ο κ. Κατρίνης και τόνισε ότι η τραγική κατάσταση στην αγορά συντίθεται από:

• Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά (0 ευρώ το 2021 από τα εργαλεία ρευστότητας των τραπεζών, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2021).

• Τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις από τη δεκαετή κρίση, τα δύο lockdowns και το ξεπάγωμα τραπεζικών δανείων.

• Την έλλειψη μέτρων ανακούφισης για τους εμπόρους 2021 (κανονικά η καταβολή προκαταβολής φόρου, καμία αναστολή υποχρεώσεων, καμία απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

• Τα έσοδα 9,35 δισ. ευρώ που προσδοκά να εισπράξει η κυβέρνηση το πρώτο δίμηνο του 2021, με την αγορά κλειστή!

Οι τράπεζες

Ο κ. Κατρίνης έθεσε και την παράμετρο του τραπεζικού δανεισμού. «Επιμένετε ακόμα με τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, όταν ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Στουρνάρας, παραδέχεται ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι σχεδόν στο μηδέν η ρευστότητα των τραπεζών, οι οποίες έχουν πάρει 40 δισεκατομμύρια.

Πρέπει να απαντήσετε, διότι διαβάζω ότι είχατε συνάντηση με τους τραπεζίτες και τους επιπλήξατε γιατί δεν έχουν ακόμα διοχετεύσει 70 εκατομμύρια για τα εγγυοδοτικά. Δεν είναι, όμως, αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες, ενώ δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο, δεν διοχετεύουν τα χρήματα αυτά στις επιχειρήσεις που ασφυκτιούν», επεσήμανε.

«Η ρευστότητα που έχει δοθεί στις επιχειρήσεις από αυτήν την κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο. Φυσικά, δεν έχει προηγούμενο και η κρίση», επέμεινε ο κ. Γεωργιάδης και αναρωτήθηκε: «Άρα, είμαστε μία κυβέρνηση που έχουμε αφήσει τις επιχειρήσεις μόνες τους; Που δεν έχουμε πάρει μέτρα; Άμα τα λέτε αυτά, καλό μας κάνετε!

Γιατί ο επιχειρηματίας που έχει πάρει επιστρεπτέα προκαταβολή και το έχει ζήσει αυτό για πρώτη φορά στη ζωή του, να σας ακούει εδώ να υποκρίνεστε, καταλαβαίνει ότι λέτε ψέματα και μας υποστηρίζει. Βεβαίως και δεν είναι όλα ιδανικά. Σήμερα διανύουμε τη μεγαλύτερη κρίση της ανθρωπότητας από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Σας είπα εγώ ότι δεν θα υπάρχει μείωση τζίρου; Λέτε αυτονόητα πράγματα με περισπούδαστο ύφος χωρίς να αναγνωρίζετε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση και αυτό μειώνει την αξιοπιστία σας».

Οι δημοσκοπήσεις

«Θα έπρεπε να σας προβληματίζει το εξής: Εάν αυτά που λέτε είναι αληθή, ότι "οι επιχειρηματίες κλαίνε" και ότι "τους αφήσαμε μόνους τους και ότι δεν έχουν φράγκο", πώς γίνεται οι δημοσκοπήσεις να μας δείχνουν 16 μονάδες μπροστά; Δηλαδή, αν δεν κλαίγανε πού θα ήμασταν;

Στο 26, στο 36 και στο 56; Είναι δυνατό να κλαίνε και να καταστρέφονται και να είναι τόσο μπροστά η ΝΔ; Ακούστε λοιπόν, δεν χρειάζομαι τη δημοσκόπηση για να ξέρω ότι ο ελληνικός λαός στηρίζει την κυβέρνηση. Στηρίζει την κυβέρνηση και σας γυρίζει την πλάτη γιατί δεν έχετε πάρει είδηση τι συμβαίνει στη χώρα», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στο Κίνημα Αλλαγής.

«Είναι το δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας το «εμβόλιο» για τα λουκέτα που έρχονται, κύριοι της κυβέρνησης;», σχολίασε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: «Πραγματικά, δεν ξέρω αν οι επαγγελματίες που δεν είναι στα μαγαζιά τους διότι δεν περιμένουν ουρές πελατών, αν είναι στο σπίτι τους και παρακολουθούν όλα αυτά που λέτε από την τηλεόραση, σίγουρα θα είναι απογοητευμένοι».

Η παράδοση εκτός

Η αναφορά του βουλευτή στο σύστημα clik away προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «Ο πρωθυπουργός, πριν από τρεις ημέρες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση του lock down μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου. Υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για αγορές click away που αφορούν το 10% έως 15% του λιανικού εμπορίου, σε μία περίοδο, την εορταστική περίοδο, που όλοι ξέρουμε ότι ο τζίρος των καταστημάτων φτάνει κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες το 25% με 30% του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου», ανέφερε ο κ. Κατρίνης.

«Είπατε ότι η παράδοση εκτός αφορά μόνο στο 10% των επιχειρήσεων. Στη χθεσινή δημοσκόπηση του Σκάι, την τέταρτη ημέρα του μέτρου, το 34% δηλώνει θετικό στο μέτρο. Ο κόσμος έχει αρχίσει και ψωνίζει πολύ. Εμείς βλέπουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ξέρουμε», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επικαλούμενος και επιστολή του συνδέσμου των καταστημάτων παιχνιδιών που τον ευχαριστεί για το μέτρο.

«Ο σύνδεσμος των μικρών καταστημάτων παιχνιδιών, όχι μας συγχαίρει για την παράδοση εκτός, αλλά μας γράφει ότι εκτός που σώσαμε τον χριστουγεννιάτικο τζίρο τους, ευχαριστούν προσωπικά εμένα που το σκέφτηκα», είπε ο κ. Γεωργιάδης επικαλούμενος στοιχεία που δείχνουν ότι «τη χθεσινή ημέρα, ο τζίρος έφτασε στο 35% του περσινού εορταστικού τζίρου, από το μηδέν που θα ήμασταν χωρίς την παράδοση εκτός».

«Πρόκειται περί θαύματος, αν συνεχίσει το μέτρο αυτό να αυξάνει τις πωλήσεις χωρίς κίνηση στους δρόμους, θα έχουμε πετύχει να διατηρούμε την υγειονομική ασφάλεια και να λειτουργεί η αγορά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι τα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών δείχνουν ότι με την παράδοση εκτός, η κίνηση στους δρόμους έχει αυξηθεί σε ποσοστό 7,5%, «αύξηση λογική για εορταστική περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ