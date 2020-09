Ring Always Home Cam: Ιπτάμενη κάμερα ασφαλείας σπιτιού

Μία ιπτάμενη κάμερα ασφαλείας σπιτιού παρουσίασε η Ring, η οποία υπάγεται στην Amazon (με αντικείμενο την ασφάλεια του «έξυπνου» σπιτιού).

Σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ring αναφέρεται πως σκοπός ήταν η δημιουργία μιας κάμερας που θα παρείχε στους χρήστες την ευελιξία να επιλέγουν οποιαδήποτε οπτική γωνία επιθυμούν στο σπίτι, πληρώντας πάντα τα στάνταρ ασφαλείας και ιδιωτικότητας. Η Ring Always Home Cam χαρακτηρίζεται ως ο νέος τρόπος να επιτηρεί κάποιος το σπίτι του από πολλαπλές οπτικές γωνίες, με μία και μόνο συσκευή: Πρόκειται για μια αυτόνομη κάμερα ασφαλείας που πετά σε προκαθορισμένες διαδρομές, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να μπορεί να βλέπει αυτά που θέλει – διασφαλίζοντας πχ πως δεν έχει παραβιαστεί ή μείνει ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα, δεν έχει ξεχαστεί ανοιχτός κάποιος φούρνος ή άλλη συσκευή κλπ.

Το Ring Always Home Cam ενσωματώνεται στο σύστημα οικιακής ασφαλείας Ring Alarm. Όταν το Ring Alarm ενεργοποιείται ενώ βρίσκεται σε Away Mode, το Always Home Cam πετά αυτόματα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή για να δει τι συμβαίνει. Το βίντεο stream-άρεται ενώ η κάμερα είναι εν πτήσει μέσω του Ring App.

Όπως υπογραμμίζουν οι δημιουργοί του, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια είναι θεμελιώδους σημασίας στα προϊόντα τους: Ως εκ τούτου, όταν η συσκευή δεν λειτουργεί, βρίσκεται εγκατεστημένη στη βάση της και η κάμερα είναι μπλοκαρισμένη. Η κάμερα αρχίζει να καταγράφει μόνο όταν η συσκευή φεύγει από τη βάση και αρχίζει να πετά. Επίσης, η Always Home Cam παράγει ήχο ενός συγκεκριμένου επιπέδου ώστε να γίνεται αντιληπτό πότε κινείται και καταγράφει. Οι διαδρομές ορίζονται αυστηρά από τον χρήστη- δεν υπάρχει δυνατότητα απευθείας χειροκίνητου τηλεχειρισμού. Το σύστημα επίσης διαθέτει τεχνολογία αποφυγής συγκρούσεων, σε περίπτωση που βρει εμπόδια στις προκαθορισμένες του διαδρομές, ενώ το μέγεθός του είναι μικρό- όπως και το βάρος του. Ειδικός είναι ο σχεδιασμός και των ελίκων του, για αυξημένη ασφάλεια.

Όταν αρχίσει η πώληση της συσκευής, η τιμή θα ανέρχεται στα 250 δολάρια, και κατά το λανσάρισμα θα είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ.