Αντί-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης εξέδωσε η Τουρκία, με την οποία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Χίου.

Όπως αναφέρεται στην τουρκική αντί-Navtex -η οποία έχει ισχύ μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου- «παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης».

Τι αναφέρει η Navtex:

TURNHOS N/W : 1149/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA08-206/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 160001Z SEP 20.