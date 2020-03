Χάρτης αποτυπώνει τα συναισθήματα που προκαλούνται από τη μουσική

Στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται διαφορετικοί πολιτισμοί σε κοινά μουσικά ακούσματα εστίασε μελέτη ερευνητών του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές σε άρθρο τους στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, η μουσική μπορεί να χαρτογραφηθεί μέσα από τουλάχιστον 13 συναισθήματα.

Ανάμεσά τους, είναι η χαρά, η ομορφιά, η γαλήνη, ο ερωτισμός, η ονειροπόληση, αλλά και στον αντίποδα η λύπη, ο θυμός, η περιφρόνηση και το άγχος.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα (1.591 Αμερικανοί και 1.258 Κινέζοι) άκουσαν 2.168 δείγματα μουσικής και δήλωσαν τι συναισθήματα τους προκαλούν.

Συγκεκριμένα συναισθήματα όπως ο θρίαμβος παρατηρήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και στους δύο πολιτισμούς, σε σύγκριση με το σθένος και την εξέγερση.

Επιπλέον, τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη μουσική διαπιστώθηκε ότι εμφανίζουν συνεχείς μεταπτώσεις, αντίθετες με τις διακριτές θεωρίες συναισθημάτων, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους σε έναν διαδραστικό χάρτη, όπου αποκαλύπτεται ένας περίπλοκος χώρος υποκειμενικής εμπειρίας που σχετίζεται με τη μουσική σε διάφορους πολιτισμούς.

Τα ευρήματα τους απαντούν σε ερωτήματα που κυμαίνονται από την αιτιολογία των συναισθηματικών διαταραχών έως τη νευρολογική βάση του συναισθήματος.

Με πληροφορίες από Proceedings of the National Academy of Sciences