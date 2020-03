Επετειακή έκδοση για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του «Λευκού Δούκα»

Η Parlophone έδωσε στη δημοσιότητα το «The Man Who Sold the World (Eno “Live” Mix)», το τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνεται το six-track «Is It Any Wonder» EP, που είναι μία από τις δύο νέες εκδόσεις της με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ντέιβιντ Μπάουι.





Επί πέντε εβδομάδες, η δισκογραφική εταιρεία έδινε στη δημοσιότητα τα άγνωστα ή σπάνια τραγούδια από την εποχή του «Earthling» του τραγουδιστή-τραγουδοποιού, ο οποίος επηρέασε όσο λίγοι τη μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο.





«Πρόσθεσα κάποια υποστηρικτικά φωνητικά και ένα sonar blip εφέ και “λάξευσα” λίγο το τραγούδι ώστε να έχει περισσότερο περίγραμμα» είχε σημειώσει στα ημερολόγιά του ο Μπράιαν Ίνο γι’ αυτό το remix. Ο Μπάουι είχε παρουσιάσει ζωντανά αυτή την εκδοχή στο πλαίσιο της τουρνέ «Outside Tour».