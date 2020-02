Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΕΤΕπ στο επίκεντρο της συνάντησης Τσίπρα-Χόγιερ

The president of SYRIZA party meets the President of the European Investment Bank, Werner Hoyer in Athens, Greece on February 14, 2020. / Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγιερ, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020.