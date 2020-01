Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγχαίρει την Αικ. Σακελλαροπούλου

Το καλύτερο δυνατόν για το μελλοντικό της έργο, ευχήθηκε στη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ Σάσολι, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του στην ελληνική γλώσσα.

«Συγχαρητήρια! Συγχαίρω την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της ως την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελλάδας! Ένα μεγάλο μήνυμα για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τα καλύτερα για το μελλοντικό έργο σας!» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Συγχαρητήρια! I congratulate Katerina Sakellaropoulou on her election as first female President of Greece! A great signal for more gender equality in European politics. All the best for your future work!