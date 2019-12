«All I Want for Christmas Is You»: Νέο βίντεο και για πρώτη φορά στην κορυφή των charts

Το τραγούδι «All I Want For Christmas is You», η κλασσική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ, βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού chart για πρώτη φορά από το 1994 που κυκλοφόρησε.





Twitter. Το κομμάτι έχει ταυτιστεί με τα Χριστούγεννα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ενώ πέρυσι τον Δεκέμβριο έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων streams σε μια μέρα στο Spotify. Το 2003, το «All I Want For Christmas is You» συστήθηκε εκ νέου στους ακροατές καθώς συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της ταινίας «Love Actually».

Σύμφωνα με το Billboard, το κομμάτι εξασφάλισε 45 εκατ. streams, 34 εκατ. ραδιοφωνικές μεταδόσεις και 27.000 ψηφιακές πωλήσεις μέρα σε μία εβδομάδα. Πρόκειται για το 19ο κομμάτι της Μαράια Κάρεϊ που «σκαρφαλώνει» στο Νο1 των επιτυχιών. Με αυτόν τον τρόπο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έσπασε το δικό της ρεκόρ. Σημειώνεται ότι στην ιστορία του Billboard μόνο οι Beatles κατάφεραν να έχουν είκοσι κομμάτια τους στο Νο1 των επιτυχιών.

