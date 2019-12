Τέλος για τη σειρά «Ann With an E»;

Συντετριμμένοι είναι οι θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς «Anne With an E» μετά την ανακοίνωση από Netflix και CBC ότι θα σταματήσει μετά τον τρίτο κύκλο, ο οποίος προβάλλεται ήδη στον Καναδά και αναμένεται να μεταδοθεί από το Netflix, τον Ιανουάριο. Τα νέα έγιναν viral στο Twitter, με το hashtag #renewannewithanE. Όμως, η παραγωγός Moira Walley-Beckett αφήνει περιθώριο να ελπίζουμε ότι θα ξαναδούμε την Αν.

Η «Anne With an E» μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη σειρά βιβλίων «Anne of Green Gables», που έγραψε στις αρχές του 20ού αιώνα η Καναδή συγγραφέας Lucy Maud Montgomery. Σε αυτήν, με πρωταγωνίστρια την Amybeth McNulty, παρακολουθούμε την ιστορία μιας δεκατριάχρονης ορφανής την οποία στέλνουν να ζήσει με τα μεγαλύτερα αδέλφια της στη νήσο Prince Edward Island.