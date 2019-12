Σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις για ανασκαφικά ευρήματα στη Μεγαλόνησο

Λεπτομέρεια από τον υστερομινωικό θαλαμοειδή τάφο στην Ιεράπετρα / Detail of the Late Minoan chamber tomb in Ierapetra

© ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου / Hellenic Ministry of Culture and Sports, Ephorate of Antiquities of Lasithi