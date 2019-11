Rockwave festival 2020: Οι θρυλικοί Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα

Οι θρυλικοί Deep Purple είναι το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε για το Rockwave 2020. Οι προπάτορες της hard rock - heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας, για να γιορτάσουν μαζί με το ελληνικό κοινό τα 25α γενέθλια του μεγαλύτερου Φεστιβάλ της χώρας.





Opeth

Μαζί τους, την ίδια ημέρα, οι Opeth ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μεγάλα ονόματα με αφορμή την επέτειο του Φεστιβάλ.Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020 TerraVibe Park ROCKWAVE FESTIVAL Σάββατο 6 Ιουνίου Deep Purple Opeth + more acts to be announced! 1996 -2020: 25 χρόνια ROCKWAVE FESTIVALhttps://www.rockwavefestival.gr/Facebook: https://www.facebook.com/rockwavefestival/Instagram: https://www.instagram.com/rockwavefestival/Στα φυσικά σημεία Γενική Είσοδος 1η Φάση προπώλησης: 39 ευρώ 2η Φάση προπώλησης: 45 ευρώ 3η Φάση προπώλησης: 50 ευρώ 4η Φάση προπώλησης: 55 ευρώ Golden Standing: 80 ευρώ VIP (A & B): 80 ευρώONLINE - Γενική Είσοδος 1η Φάση προπώλησης: 42,90 ευρώ 2η Φάση προπώλησης: 49,50 ευρώ 3η Φάση προπώλησης: 55 ευρώ 4η Φάση προπώλησης: 60,50 ευρώ Golden Standing: 88 ευρώ VIP (A & B): 88 ευρώ

