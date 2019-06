Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών: Αφιέρωμα στον Εουτζένιο Μπάρμπα

Από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες του παγκόσμιου θεάτρου, ο Μπάρμπα έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία και διακρίσεις και συγκαταλέγεται στους μεγάλους δασκάλους του σύγχρονου θεάτρου που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την ανανέωση της θεατρικής θεωρίας και πράξης.

Η φετινή συνάντηση αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά αφιέρωμα για μεγάλους δημιουργούς του παγκόσμιου θεάτρου που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Το πρώτο, με τίτλο «Η επιστροφή του Διονύσου», πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018 προς τιμήν του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Εουτζένιο Μπάρμπα

Παρουσιάσεις μεθόδου εργασίας και θεατρικά εργαστήρια για νέους ηθοποιούς με τους Εουτζένιο Μπάρμπα, Τζούλια Βάρλεϊ, Ρομπέρτα Καρέρι και άλλους ηθοποιούς του θεάτρου Οντίν.

Θεατρικοί μονόλογοι: «Judith» και «Ave Maria», θεατρική παράσταση: «Great Cities under the Moon», ομιλίες των: Georges Banu, Lluís Masgrau, Marco De Marinis, Jean-Marie Pradier, Nicola Savarese, Γιώργου Σαμπατακάκη, Περικλή Μουστάκη, Κώστα Βάντζου κ.ά. και βίντεο εγκατάσταση «Vision of Οdin» του Stefano di Buduo.

