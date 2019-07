Οι ερευνητές αποκαλύπτουν τα οφέλη των διακοπών για την υγεία της καρδιάς

Όλοι αγαπάμε τις διακοπές και περιμένουμε με αγωνία την εποχή που μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο από την εργασία. Το καλοκαίρι είναι η κύρια εποχή διακοπών και η ευκαιρία για να εκτιμήσουμε τον χρόνο διακοπών μας και το τι προσφέρει πραγματικά στην υγεία της καρδιάς μας.

Μέχρι σήμερα υπήρξαν κάποια σκόρπια στοιχεία για τα οφέλη των όμως, μια νέα μελέτη που έγινε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Syracuse Bryce Hruska και Brooks Gump και άλλους ερευνητές αποκαλύπτει τα σημαντικά οφέλη των διακοπών στην υγεία της καρδιάς.

Όπως αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Syracuse Falk College of Sport and Human Dynamics, Bryce Hruska, αυτό που βρήκαν είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές πιο συχνά τους τελευταίους 12 μήνες έχουν μειώσει τον κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου και μεταβολικών συμπτωμάτων.

Το μεταβολικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών διαταραχών που είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Όσο περισσότερο κάνουν διακοπές οι εργαζόμενοι τόσο πιο πολύ μειώνεται ο κίνδυνος για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ένα άτομο μπορεί να μειώσει τα μεταβολικά συμπτώματα - και συνεπώς τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου - απλώς πηγαίνοντας σε διακοπές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή ακόμα μαθαίνουν τι είναι αυτό που κάνει τις διακοπές ευεργετικές για την υγεία της καρδιάς. Αυτή τη στιγμή η έρευνα έχει φτάσει μόνο στο σημείο που δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τον χρόνο διακοπών που τους διατίθεται.

Και ενώ, όπως λέει, ο χρόνος των διακοπών είναι διαθέσιμος για το 80% περίπου των εργαζομένων με πλήρες ωράριο, λιγότεροι από τους μισούς χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο χρόνο τους.

Η έρευνά μας δείχνει ότι εάν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερο αυτό το πλεονέκτημα, θα καταφέρουν να το μετατρέψουν απτό όφελος για την υγεία τους.

