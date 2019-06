Κουτιά με καλώδια μετατρέπονται σε έργα τέχνης

Μετά το επιτυχημένο ξεκίνημα με τη μετατροπή 30 υπαίθριων κουτιών κατανεμητών τηλεφωνίας με τα καλώδια του ΟΤΕ (ΚΑΦΑΟ), σε καμβά ζωγραφικής, ο δήμος Αθηναίων απευθύνει νέα ανοιχτή πρόσκληση προς καλλιτέχνες προκειμένου να μετατρέψουν σε έργα τέχνης 50 ακόμη ΚΑΦΑΟ (Υπαίθριους Κατανεμητές Τηλεφωνίας) στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Athens Urban Gallery, 40 καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν 30 ΚΑΦΑΟ που βρίσκονται στην καρδιά του Εμπορικού Τριγώνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους έως τις 15 Ιουλίου.

● Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την πρότασή τους, με ελεύθερο θέμα, που θα αφορά το στοιχείο «ΚΑΦΑΟ» (και όχι για ένα συγκεκριμένο ΚΑΦΑΟ) σε ένα αρχείο PDF που θα περιλαμβάνει: σύντομο βιογραφικό (maximum 150 λέξεις), περιγραφή της ιδέας (maximum 150 λέξεις) και 1 έως 2 σκίτσα σε κλίμακα (επιθυμητή η 1:20) σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση thisisathenspolis@gmail.com

● Ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μια προτάσεις και η τελική επιλογή των έργων μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια προτάσεις από κάθε καλλιτέχνη.

● Θα καλυφθεί το κόστος όλων των υλικών, τα οποία οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, για να αναπτύξουν το έργο τους στα ΚΑΦΑΟ.

● Η πρόσκληση αφορά μόνο τις εμφανείς επιφάνειες των ΚΑΦΑΟ (συνήθως 4 τον αριθμό). Ενδεικτικές διαστάσεις είναι 125 εκ. ύψος, 70 εκ. πλάτος και 25 εκ. βάθος. Το τελικό έργο που θα υλοποιηθεί δεν μπορεί να έχει σημαντική απόκλιση από την πρόταση που θα υποβληθεί, εκτός από τις απαραίτητες προσαρμογές για την επιφάνεια του συγκεκριμένου ΚΑΦΑΟ.

● Στο ΚΑΦΑΟ θα τοποθετηθεί πινακίδα ύψους 30 εκ. και πλάτους 20 εκ. με πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και το έργο του.

● Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες που θα χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές όπως wheatpasting, stencil, ζωγραφική κ.ά. καθώς είναι κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους και αντέχουν σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο δήμος Αθηναίων θα προστατεύσει τα έργα με διαφανές υλικό anti-graffiti.

● Το θέμα της πρόσκλησης είναι ελεύθερο. Όποιοι καλλιτέχνες επιθυμούν, μπορούν να εστιάσουν τις προτάσεις τους στη θεματική: Μέλλον ή Τεχνολογία, η οποία αφορά τη δημιουργία έργων σε συγκεκριμένο τμήμα εντός των ευρύτερων ορίων της περιοχής στην οποία εκτείνεται η δράση.

● Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στο thisisathenspolis@gmail.com

Η δημιουργία έργων τέχνης στα ΚΑΦΑΟ υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου του δήμου Αθηναίων και επεκτείνεται σε ολόκληρο το Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας μέσω του Athens Urban Gallery.

Το Athens Urban Gallery αποτελεί μέρος της δράσης καθαρισμού όψεων του This is Athens-Polis του δήμου Αθηναίων, η οποία συντονίζεται από το Athens Partnership με δωρεές των: Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Beat, Constantine Μ. Logothetis, COSMOTE, Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., Λάμψα Α.Ε. Ευρύτερος στόχος της δράσης είναι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η ανάδειξη της ομορφιάς του κέντρου της πόλης, βελτιώνοντας τις συνθήκες για κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες. Ήδη, έχουν καθαριστεί και προστατευθεί προσόψεις κτηρίων σε κεντρικά σημεία όπως η πλατεία Κλαυθμώνος, ως μέρος ενός προγράμματος καθαρισμού και προστασίας προσόψεων σε συνολικά 30 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι επιφάνειες των ΚΑΦΑΟ επικαλύφθηκαν με προστατευτική επίστρωση anti-tagging προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έργα θα διατηρηθούν καθαρά από μουτζούρες και παράνομες αφισοκολλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Οι εργασίες για τον καθαρισμό και την προστασία των επιφανειών πραγματοποιούνται από ειδικό συνεργείο, σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων. Σημειώνεται ότι για διάστημα ενός έτους, το συνεργείο καθαρισμού ανταποκρίνεται σε κάθε νέο περιστατικό βανδαλισμού εντός 48 ωρών, ενώ παράλληλα πενταμελής ομάδα δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων, θα υποστηρίξει τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας καθαρισμού όψεων του This is Athens-Polis.

Το πρόγραμμα This is Athens-Polis εντάσσεται στο πλαίσιο του This is Athens & Partners, τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ενεργοποίησε ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, την AEGEAN, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη Λάμψα Α.Ε., τη Lamda Development και την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., για τον συντονισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών και προωθητικών δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική προώθηση της Αθήνας στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

naftemporiki.gr