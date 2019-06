Δημοσίευση μελέτης για την εκπαίδευση των μεταναστών του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την εκπόνηση και δημοσίευση μελετών και εκθέσεων σχετικών με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημοσιεύει τη μελέτη με τίτλο «Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures».

Η μελέτη διερευνά τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικές αρχές για την προώθηση της ένταξης στα σχολεία των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (έτος αναφοράς 2017/18).

Παρουσιάζει μια συγκριτική καταγραφή των εθνικών πολιτικών και παρεμβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των γλωσσικών, μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τους.

Επίσης, προσφέρει βαθύτερη ανάλυση των πολιτικών οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τις σχολικές μονάδες στην υποδοχή μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο μεριμνώντας για την κοινωνική και συναισθηματική τους ευημερία, ώστε να δημιουργήσουν τις βέλτιστες συνθήκες για τη μάθηση και την ανάπτυξή τους.

Τέλος, εστιάζει σε νομοθεσία και κανονισμούς που καλύπτουν την πρωτοβάθμια, γενική υποχρεωτική και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα (σύντομη και αναλυτική έκδοση), στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο εδώ

