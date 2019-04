Της Ανθής Αγγελοπούλου

Νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ηπατίτιδα C ξεκίνησε από τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», με κεντρικό μήνυμα «Η ηπατίτιδα C δεν κοιμάται - Υπάρχει νέα θεραπεία» με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ).

Στόχος της εκστρατείας είναι να ενημερώσει τους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, το υποστηρικτικό τους δίκτυο και επαγγελματίες υγείας για τα νέα δεδομένα, φιλοδοξώντας να κινητοποιήσει όλους τους ασθενείς να αναζητήσουν κατάλληλη θεραπεία για την ηπατίτιδα C, δείχνοντάς τους το πώς! Παράλληλα η καμπάνια μεριμνά για την πρόληψη της νόσου, παραθέτοντας πληροφορίες για την αποφυγή επαναμόλυνσης μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θεραπείας.

Με όχημα μας δύο πρωτότυπα βίντεο, την ιστοσελίδα http://helpa-prometheus.gr/denkoimatai/ και πλούσιο ενημερωτικό υλικό σε απλή γλώσσα που θα διανέμεται σε στοχευμένα σημεία και δομές της Ελλάδας, αναδεικνύεται η ευκολία της ίασης από μία νόσο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ανεξαρτήτως του τρόπου ζωής του πάσχοντος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει ΑΜΚΑ!

Η ηπατίτιδα C αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με κοινωνικές προεκτάσεις

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ηπατίτιδα C, χωρίς κατάλληλη θεραπεία προκαλεί βλάβη στο συκώτι (ίνωση), η οποία επιδεινώνεται και μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, καρκίνο του ήπατος, ακόμη και σε θάνατο. Πρόκειται για μία συνήθως ασυμπτωματική πάθηση και για αυτό το λόγο πολλοί πάσχοντες δεν γνωρίζουν ότι νοσούν ενώ, άλλοι καθυστερούν να μπουν σε θεραπεία θεωρώντας ότι δεν την χρειάζονται.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, βασικές αιτίες του μειωμένου ενδιαφέροντος, για αναζήτηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποδίδεται στην επικράτηση εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικά με τη σοβαρότητα της νόσου και στην ελλιπή πληροφόρηση για τα νέα δεδομένα της επιστήμης. Λόγω έντονων ανεπιθύμητων ενεργειών και χαμηλών ποσοστών αποτελεσματικότητας που συνόδευαν παλιότερα θεραπευτικά σχήματα, επικράτησε γενικευμένη άρνηση για τη λήψη θεραπείας. Την άρνηση αυτή ενίσχυσε το γεγονός ότι τα παρωχημένα θεραπευτικά σχήματα περιλάμβαναν ενέσιμη λήψη αγωγής, δημιουργώντας επιπρόσθετα εμπόδια, με αποτέλεσμα να επικρατήσει στους κόλπους της κοινότητας η χαρακτηριστική και αναληθής φράση «η δική μου ηπατίτιδα κοιμάται»…

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, σήμερα υπάρχουν νέες και αποτελεσματικές θεραπείες που λαμβάνονται από το στόμα, δεν έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες και είναι διαθέσιμες για όλους τους ασθενείς.

Η ηπατίτιδα στις ευάλωτα κοινωνικές ομάδες

Η ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών πλήττεται δυσανάλογα από τον ιό της ηπατίτιδας C, λόγω πρακτικών που ευνοούν την μετάδοση του ιού. Βάσει πρόσφατων στοιχείων 7 στους 10 ανθρώπους που έχουν ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό της ηπατίτιδας C στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, η αναζήτηση ιατρού και θεραπείας για την ηπατίτιδα C, από τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών παραμένει εξαιρετικά μειωμένη. Ως εκ τούτου, η έννοια της εξάλειψης της νόσου μέχρι το 2030, για την οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας, είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς ειδική μέριμνα και φροντίδα για αυτή την ευαίσθητη ομάδα.

Γιώργος Καλαμίτσης: Οι χρήστες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια κατά την πρόσβαση στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C

Με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας «Η ηπατίτιδα C δεν κοιμάται – Υπάρχει νέα θεραπεία» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» Γιώργος Καλαμίτσης επεσήμανε ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια κατά την πρόσβαση στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C.

Όπως είπε, τα δομικά εμπόδια του συστήματος υγείας, μαζί με τις στιγματιστικές συμπεριφορές από τους επαγγελματίες υγείας, δημιουργούν αφιλόξενο περιβάλλον. Αυτό σε συνδυασμό με πολλαπλές συννοσηρότητες, αποτελούν εμπόδια σοβαρά που πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής μας εφόσον οραματιζόμαστε την εξάλειψη της νόσου.

Απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ), Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, επίσης τοποθετήθηκε επί του θέματος αναφέροντας: «Η διάγνωση και η θεραπεία όλων των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών είναι πολύ σημαντική και γιατί συμβάλλει στην πρόληψη της μετάδοσης σε αυτή την ομάδα και γιατί είναι κρίσιμη για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα γενικότερα».