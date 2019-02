Βενεζουέλα: Κατασχέσεις φορτίων και από ελληνικά δεξαμενόπλοια

Την απειλή κατάσχεσης των φορτίων τους από την κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA της Βενεζουέλας αντιμετωπίζουν δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται ανοιχτά των ακτών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται ο ιστότοπος TradeWinds.

Κατά τις ίδιες πηγές, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία κατέσχεσε τα φορτία από τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο Aframax και δύο δεξαμενόπλοια MR που μετέφεραν καύσιμα, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Τα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ενώ μετά την κατάσχεση των φορτίων τους αφέθηκαν ελεύθερα.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των πλοίων των οποίων τα φορτία κατασχέθηκαν ήταν ένα πλοίο της Hellenic Tankers, ένα της Horizon Tankers of Greece και ένα της Union Maritime of the UK, με τις εταιρείες πάντως να μην έχουν επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Άλλες πληροφορίες, κατά τον ίδιο ιστότοπο, κάνουν λόγο για κατάσχεση και άλλων πλοίων, μερικά από τα οποία συμφερόντων Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η PDVSA υπέβαλε αίτηση σε τοπικά δικαστήρια, τα οποία τη δικαίωσαν, διατάσσοντας την κατάσχεση φορτίων για λόγους δημόσιου συμφέροντος, βάσει του νόμου περί ναυτιλιακού εμπορίου της Βενεζουέλας.

Κατά τις πηγές του TradeWinds, ορισμένοι ιδιοκτήτες αρχικά αρνήθηκαν να εκφορτώσουν, ωστόσο τελικά συμφώνησαν προκειμένου να αποφύγουν δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η PDVSA είναι αντιμέτωπη με χρέος που φτάνει τα 34,6 δισ. δολ., εν μέσω της κρίσης που βιώνει η χώρα της Νότιας Αμερικής.