Ο Johnny Marr των Smiths στο Release Athens 2019

Ο θρυλικός Johnny Marr, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες που έχει αναδείξει η βρετανική ροκ σκηνή τα τελευταία 40 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κυριακή 16 Ιουνίου, στο Release Athens 2019, σε μία βραδιά που ήδη περιλαμβάνει ως headliners τους περίφημους New Order.

Συνιδρυτής και βασικός συνθέτης των μυθικών The Smiths, ο Marr είναι ένας από τους επιδραστικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Μετά τη διάλυση της διάσημης indie μπάντας από το Μάντσεστερ, συνεργάστηκε με πολλούς σπουδαίους μουσικούς και συγκροτήματα -ως μέλος, ως guest και ως παραγωγός. Ανάμεσά τους και ο καλός φίλος του, Bernand Sumner, που θα εμφανιστεί στο Release Athens αμέσως μετά από αυτόν με τους New Order -μαζί με τον οποίο σχημάτισαν το supergroup των Electronic, το 1989.

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Johnny Marr ακολουθεί σόλο καριέρα, έχοντας κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ -«The Messenger» (2013), «Playland» (2014), «Call The Comet» (2018), και πραγματοποιώντας παράλληλα ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τις οποίες συνοδεύουν αποθεωτικά σχόλια.

Το setlist του, συνήθως, περιλαμβάνει τραγούδια από κάθε περίοδο της απίστευτα γεμάτης καριέρας του, από τις προσωπικές δουλειές του («Easy Money», «Hey Angel», «The Messenger», «Rise») μέχρι τους δίσκους των Smiths, από τους οποίους συχνά παίζει κλασσικά κομμάτια, όπως τα «Bigmouth Strikes Again», «How Soon Is Now?», «There Is A Light That Never Goes Out», «The Headmaster Ritual», «Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me», «You Just Haven't Earned It Yet Baby», «Panic», ενώ από το set δεν λείπουν και κάποια κομμάτια των Electronic, όπως τα υπέροχα «Getting Away With It» και «Get The Message».

Στο Release Athens 2019 προβλέπεται να ακούσουμε πολλά από τα παραπάνω τραγούδια για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα και μάλιστα από τον άνθρωπο που τα συνέθεσε, στο σύνολό τους.

