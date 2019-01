Ντέμπι Χάρι: Η τραγουδίστρια των Blondie έχασε σελίδες από τα απομνημονεύματά της

Η τραγουδίστρια των Blondie, Ντέμπι Χάρι, γράφει τα απομνημονεύματά της, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να διαρρεύσουν στοιχεία, καθώς η ρόκερ έχει χάσει κάποιες σελίδες.

Η Ντέμπι Χάρι ήταν καλεσμένη σε πάρτι με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Hollywood's Eve: Eve Babitz and the Secret History of L.A.» της δημοσιογράφου του «Vanity Fair» Λίλι Ανολίκ, που διοργάνωσε ο Γκρέιντον Κάρτερ -πρώην συντάκτης του περιοδικού, στο εστιατόριό του, «Waverly Inn» στο East Village του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το Page Six, «η Ντέμπι Χάρι είπε στη Λίλι Ανολίκ ότι κατά λάθος ξέχασε κάποιες σελίδες του βιβλίου στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της και εξαφανίστηκαν».

«Η Λίλι είπε ότι ελπίζει οι σελίδες να περιέγραφαν ερωτικές σκηνές και ο κλέφτης να έχει κάτι ζουμερό να διαβάσει» ανέφερε πηγή στο Page Six.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι Blondie αναδύθηκαν ως θρυλική μπάντα της σκηνής punk της Νέας Υόρκης.

Το ιδρυτικό μέλος, κιθαρίστας του συγκροτήματος και πρώην σύντροφος της Ντέμπι Χάρι, Κρις Στάιν, δημοσίευσε σε ένα βιβλίο φωτογραφίες από τη χρυσή εποχή της punk, πορτρέτα των μελών των Blondie στο East Village και εικόνες από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Στο βιβλίο «Negative: Me, Blondie and the Advent of Punk» προβάλλεται το πρωτοποριακό στυλ της τραγουδίστριας που επηρέασε γενιές με το έντονο μακιγιάζ, τα δίχρωμα μαλλιά, τα τοπ με έναν ώμο, τα στρατιωτικά παντελόνια, τα μαύρα μίνι φορέματα, τα χρωματιστά καλσόν και τους μπερέδες.