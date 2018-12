«Συμφωνία» στην γκαλερί Genesis

Η γκαλερί Genesis παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Γκέντση Ρούτση, με τίτλο «Συμφωνία», η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ [Χάρητος 35, Κολωνάκι].

H Ιστορικός της Τέχνης-Τεχνοκριτικός Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν γράφει στον κατάλογο σχετικά με την έκθεση: «Διττά υπερβατική είναι η ενότητα των πρόσφατων έργων του Γκέντση Ρούτση που παρουσιάζονται στην τωρινή ατομική του έκθεση στην Genesis με τον ιδιωματικό όσο και εύγλωττο τίτλο: “Συμφωνία”. Στο έπακρον υποβλητική, η εικαστική γραφή του χαρισματικού καλλιτέχνη μαγνητίζει όχι μόνο το βλέμμα αλλά και τον ψυχισμό μας. Και αυτό, γιατί μες από την όποια αποσπασματικά δοσμένη παραστατική εικόνα διαισθανόμαστε άυλα συναισθήματα και ιδιωματικές καταστάσεις, βιωμένες και επεξεργασμένες μες από την “ποιητική” ιδιοσυγκρασία του δημιουργού.

Η ευρηματική “mise en page” καθώς και η ιδιωματική αξιοποίηση της σκίασης και του φωτισμού πέρα από την υποβολή ενός “ιδιόμορφου ρυθμού” ενθαρρύνουν τη φαντασία μας και τον ψυχικό μας κόσμο να λειτουργήσουν συνειρμικά υλοποιώντας και από μιαν υπέρβαση, κάθε φορά. Υπέρβαση που με έναν ομοιοπαθητικό τρόπο ενορχηστρώνει και από μια διαφορετική κατάσταση είτε μέσα στην άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα είτε και πέρα από αυτήν, μες από ανεξάντλητες και ποιητικές σε υφή διεργασίες.

Καθρέπτης και καταγραφέας συναισθημάτων και αντιδράσεων προβάλει αποκλειστικά εδώ, η πλαστικότητα του ευρηματικά και αποσπασματικά δοσμένου σώματος. Προσέγγιση που χάρη στο ταλέντο και το πάθος του καλλιτέχνη για την πρωτότυπη και ποιητική σε εικαστικούς χειρισμούς θεματική του, ενεργοποιεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό και πλούσιο σε αποχρώσεις διάλογο με τον θεατή.

Με έναν ομοιοπαθητικά και απόλυτα ποιητικά βιωμένο από τον Γκέντση τρόπο, τα ερεθίσματα του ζωγράφου αφομοιώνονται εξίσου ενστικτωδώς από τον θεατή που σε καμία περίπτωση δεν παραμένει αδιάφορος. Αντίθετα, παρακινείται να ενορχηστρώσει με αφετηρία την εικόνα του καλλιτέχνη, το δικό του όραμα».

Ο εικαστικός

Ο Γκέντση Ρούτσης γεννήθηκε το 1982. Από το 2000 έως το 2005 σπούδασε στο Α΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με Καθηγητές τους Δ. Μυταρά και κ. Ζ. Αρβανίτη. Κατά την διάρκεια των σπουδών του διδάχθηκε σκηνογραφία με Καθηγητή τον κ. Γ. Ζιάκα και χαρακτική με Καθηγητή τον Β. Καζάκο. Το διάστημα 2004-’05 φοίτησε μέσω του προγράμματος Socrates – Erasmus στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας με Καθηγητή τον κ. R. Dragomirescu.

Το 2016, επελέγη στους είκοσι νικητές του διαγωνισμού από το Μουσείο Φρυσίρα «3ο Βραβείο Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής». Από το 2007, συνεργάζεται με τον Δήμο Καλλιθέας στην καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Πινακοθήκης «Σοφία Λασκαρίδου» επιμελούμενος όλες τις εκθέσεις, τις εκδηλώσεις και τις εκδόσεις αυτής. Έχει δημιουργήσει τα σκηνικά και κοστούμια στις παραστάσεις: «Περιμένοντας τον Γκοντό» S. Beckett, Θέατρο της Ημέρας, σκην. Βασίλης Ασλανίδης. «La voix humaine» J. Cocteau, An Art Artistry, σκην. Κ. Κερκύρα. «Or not to love» W. Shakespeare, Beton 7, σκην. Κ. Παπαναστασάτου. «Μετά τη σιωπή» (σύνθεση κειμένων από την θεατρική ομάδα «OPA») Θέατρο Ελπίδας, σκην. Π. Παπαβασιλείου, κ. ά. Έχει φιλοτεχνήσει πλήθος αφισών για παραστάσεις και εκθέσεις καθώς και εξώφυλλα βιβλίων.

