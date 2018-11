Ένα έξυπνο business look, με καταβολές από τα 60s

Μπορεί το καλοκαίρι να θεωρείται εύκολη υπόθεση το να υιοθετήσει κανείς ένα ενδιαφέρον look γραφείου με ιταλικό αέρα, τον χειμώνα ωστόσο χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.

IN ICONS WE TRUST

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, σημαντικός είναι εδώ ο ρόλος του σταυρωτού blazer:

• Επιλέξτε ένα κομμάτι σε σκούρο μπλε χρώμα, που θα ταιριάξει με όλα τα παντελόνια σας, από το ζεστό καφέ μέχρι το ψυχρό γκρι και το απόλυτο μαύρο.

• Επενδύστε σε ένα blazer από 100% μαλλί, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι την άνοιξη.

• Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φορέσετε το σταυρωτό σας σακάκι. Προτείνεται το ζιβάγκο, που δημιουργεί μια δήλωση πειθαρχίας, με έξτρα δόσεις γοητείας.

• Για να χαλαρώσετε λίγο το σύνολο, παίξτε με τις λεπτομέρειες όπως το χρώμα ή το υλικό της ποσέτ, αλλά και τις κάλτσες.

Σταυρωτό σακάκι, ζιβάγκο, pochette και παντελόνι από μαλλί, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Γυαλιά οράσεως Persol, Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Ρολόι IWC από την συλλογή Portofino, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

