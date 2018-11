Μουσικά όργανα αστέρων του ροκ στο Metropolitan Museum of Art

Η πρώτη μεγάλη έκθεση σε Μουσείο, αφιερωμένη στα μουσικά όργανα αστέρων του ροκ εντ ρολ θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Museum of Art, στη Νέα Υόρκη, από τις 8 Απριλίου.

Στην έκθεση, με τίτλο «Play It Loud: Instruments of Rock and Roll», θα εκτεθούν περισσότερα από 130 όργανα, τα οποία πέρασαν από τα χέρια μουσικών όπως οι Μπιτλς, Έλβις, Τσακ Μπέρι, Τζίμι Χέντριξ, Μετάλικα, Τζίμι Πέιτζ, Στιβ Μίλερ, Στόουνς και άλλοι. Όργανα τα οποία έγραψαν τη ροκ ιστορία από το 1939 ως το 2017.

Έντι Βαν Χάλεν

Τα όργανα συγκεντρώθηκαν από 70 ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές σε ΗΠΑ και Βρετανία. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ηλεκτρική «Blackie» του Κλάπτον, την «Frankenstein» του Έντι Βαν Χάλεν, τη «Wolf» του αείμνηστου Τζέρι Γκαρσία, τύμπανα από την «ντραμ μπάτερι» που είχε ο Κιθ Μουν στο άλμπουμ «Pictures of Lily» και πολλά αλλά όργανα θρυλικών μουσικών.