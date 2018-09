Διεθνές Συνέδριο για την Ευρώπη στο Hellenic American College

To Hellenic American University (Nashua, NH, ΗΠΑ) διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Europe in Discourse: Agendas of Reform». Το Συνέδριο, που έχει ως κεντρικό άξονα την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της, πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Hellenic American College (HAEC, Μασσαλίας 22, Αθήνα).

Στις τρεις μέρες του Συνεδρίου οι ομιλητές θα μιλήσουν μεταξύ άλλων για το Brexit, τις ανερχόμενες δυνάμεις του λαϊκισμού στην Ευρώπη, την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, τη σχέση της ΕΕ με το Ισλάμ, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα κ.ά.

Σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου, ο καθηγητής γεωπολιτικής στην Σορβόννη Γεώργιος Πρεβελάκης, τ. Μόνιμος Εκπρόσωπος στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα μιλήσει για τη γεωπολιτική ταυτότητα της Ευρώπης, ενώ ο καθηγητής γλωσσολογίας και επικοινωνίας των Πανεπιστημίων Örebro (Σουηδία) και Liverpool (Μεγάλης Βρετανίας), Michał Krzyżanowski, για την αμφισημία του όρου «κρίση» στο πρόσφατο ευρωπαϊκό κοινωνικοπολιτικό αφήγημα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται ακόμη οι:

Ινώ Αφεντούλη , ΝΑΤΟ

, ΝΑΤΟ Γεώργιος Μοσχόβης , Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Jens Basti a n , Οικονομικός Σύμβουλος

, Οικονομικός Σύμβουλος Gilles Noblet , European Central Bank

, European Central Bank Henri-Giscard Bohnet , Konrad-Adenauer-Stiftung

, Konrad-Adenauer-Stiftung Γιώργος Παγουλάτος , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ambassador Nicholas R.Burns , Harvard University

, Harvard University Χάρης Παπασωτηρίου , Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος , ΝΑΤΟ

, ΝΑΤΟ Αλέξης Παπαχελάς , Η Καθημερινή

, Η Καθημερινή Άννα Διαμαντοπούλου , Πρόεδρος - Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

, Πρόεδρος - Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Effie Pedaliu , London School of Economics

, London School of Economics James Ellison , Queen Mary University, London

, Queen Mary University, London Σωτήρης Ρούσσος , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Kevin Featherstone , European Institute, LSE

, European Institute, LSE Daniel Schlosser , Université de Sorbonne

, Université de Sorbonne Κωνσταντίνος Φίλης , Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Magda Shahin , American University of Cairo

, American University of Cairo Hans – Jürgen Heimsoeth , Πρέσβης της Γερμανίας στην Σουηδία

, Πρέσβης της Γερμανίας στην Σουηδία Άγγελος Συρίγος , Πάντειο Πανεπιστήμιο

, Πάντειο Πανεπιστήμιο Παναγιώτης Ιωακειμίδης , ΕΚΠΑ

, ΕΚΠΑ Ευάνθης Χατζηβασιλείου , ΕΚΠΑ

, ΕΚΠΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος , Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

, Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωστής Χατζηδάκης , Αντιπρόεδρος – Νέα Δημοκρατία

, Αντιπρόεδρος – Νέα Δημοκρατία Karin Liebhart , University of Vienna

, University of Vienna Franco Zappettini, University of Liverpool

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο www.europeindiscourse.eu. Διαθέσιμο στην ίδια διεύθυνση και το Βιβλίο Περιλήψεων των εισηγήσεων του Συνεδρίου.