O απόλυτος συνδυασμός σε φρέσκια εκδοχή

Ο συνδυασμός μαύρου - λευκού θεωρείται η επιτομή του στιλ, αλλά και ορισμένες φορές η γρήγορη λύση για μία σωστή εμφάνιση, ώστε να είναι κανείς καλοντυμένος δίχως πολλές στιλιστικές «φλυαρίες».

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός φέτος επανασυστήνεται χάρη σε νέα κοψίματα, καινούρια υλικά και φρέσκιες ιδέες.

Οι προτάσεις της ομάδας του In Icons We Trust:

Σπάστε τη μονοτονία του μονόχρωμου σακακιού με ένα μάλλινο κομμάτι με μικρά, διακριτικά καρό. Εδώ, επελέγη ένα σακάκι σε βαθύ σκούρο μπλε χρώμα.

INICONSWETRUST Σακάκι από μαλλί και βαμβακερό παντελόνι, όλα Gant, Διαθέσιμα όλα από τις Gant Boutiques. Πουλόβερ The Bostonians, Διαθέσιμο από τις The Bostonians Boutiques.

Τα Τ-shirts ανήκουν σε άλλες, πιο ανάλαφρες εποχές. Για τις εμφανίσεις στο γραφείο, επενδύστε στην αγορά ενός καλού και μαλακού πουλόβερ με λαιμόκοψη. Είναι ουδέτερο, διακριτικό και κομψό.

Το ανοιχτόχρωμο παντελόνι διατηρεί την επισημοτητά του «αγκαλιάζοντας» ένα χονδρό βαμβακερό ύφασμα που δεν τσαλακώνεται εύκολα.

Τα παπούτσια δεν χρειάζεται να «σετάρουν» με το υπόλοιπο λουκ. Δείτε αυτό το πολύ σκούρο καφέ δετό ζευγάρι με την χονδρή σόλα και υιοθετήστε από τώρα το στιλ που θα καθιερωθεί φέτος το χειμώνα.

Σακάκι από μαλλί και βαμβακερό παντελόνι, όλα Gant. Διαθέσιμα όλα από τις Gant Boutiques.

Πουλόβερ The Bostonians. Διαθέσιμο από τις The Bostonians Boutiques.

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Δερμάτινα δετά παπούτσια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

