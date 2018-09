Αθλητικά με κοστούμι, η νέα τάση

Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να ακολουθεί τους κανόνες της γοητείας των συνδυασμών, επιβάλλοντας παράλληλα το προσωπικό του στίγμα μέσα από επιλογές καθόλου τυχαίες, περιγράφει η ομάδα του In Icons We Trust, «παντρεύοντας» ένα κοστούμι με αθλητικά, στο πλαίσιο των νέων τάσεων της σεζόν.

Διαλέξτε ένα κοστούμι σε ουδέτερο αλλά δυναμικό χρώμα, όπως το βαθύ μπλε ή το σκούρο γκρι.

IN ICONS WE TRUST

Εστιάστε στο χρώμα και αναζητήστε το μέσα σε ένα ζευγάρι παπούτσια, σαν μικρή λεπτομέρεια. Με λίγα λόγια, εάν το κοστούμι είναι γκρι, δεν χρειάζεται να είναι και τα παπούτσια. Μία γκρι γραμμή ή απόχρωση στο λογότυπο, είναι αρκετά.

Τιμήστε την επιλογή σας με ρεβέρ που σταματούν λίγο πάνω από τα παπούτσια σας.

Διαλέξτε ένα «αόρατο» ζευγάρι κάλτσες που δεν θα παρέμβει ανάμεσα στα παπούτσια και το παντελόνι σας.

IN ICONS WE TRUST

Αποφύγετε την παγίδα του «σπορτίφ» και κρατήστε τα επίσημα προσχήματα σε όλο το υπόλοιπο λουκ. Ένα καλό, ριγέ πουκάμισο και μικρές, dressy λεπτομέρειες, θα κρατήσουν τον πήχη ψηλά.

THE LOOK

Κοστούμι, βαμβακερό πουκάμισο και μάλλινη γραβάτα όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Αθλητικά Saucony Sneakers, Shadow 5000 EVR. Διαθέσιμα από τα Saucony Store Νέο Ψυχικό, Λ. Κηφισίας 300, τηλ. 210.67.40.277 - Saycony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107, τηλ. 231.12.41.497 - Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall, τηλ. 210.68.59.64

IN ICONS WE TRUST

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail .

Πηγή: In Icons We Trust

