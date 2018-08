Πέθανε η «βασίλισσα της σόουλ» Αρίθα Φράνκλιν

H «βασίλισσα της σόουλ», Αρίθα Φράνκλιν (Aretha Louise Franklin), γνωστή από διάσημες επιτυχίες όπως το «Respect» και το «I Say a Little Prayer», άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 76 ετών. Σύμφωνα με το Associated Press, αιτία θανάτου ήταν ο καρκίνος στο πάγκρεας.

Η Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτης, και πιανίστρια, η οποία διεγνώσθη με καρκίνο το 2010, τραγούδησε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2017 για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS.

Γεννημένη στις 25 Μαρτίου 1942 στο Μέμφις του Τενεσσί, τραγουδούσε από μικρή στην ενορία του πατέρα της -ο οποίος ήταν ιερέας- και γρήγορα χαρακτηρίστηκε ως παιδί - θαύμα για τη χαρισματική φωνή της, και τις ικανότητές της στο πιάνο. Στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την «Checker Records», και το 1956 κυκλοφόρησε το «Songs of Faith». Ισχυρότερες επιρροές της, ήταν οι μεγαλύτερες φωνές των γκόσπελ, Μαχάλια Τζάκσον και Κλάρα Γουόρντ, που περνούσαν αρκετές ώρες στο σπίτι της.

Δύο ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, σε ηλικία 14 και 16 ετών, όταν η Αρίθα γέννησε τους δύο από τους τέσσερις γιους της, καθυστέρησαν προσωρινά την εξέλιξη της καριέρας της. Με την επιστροφή της στο τραγούδι, επέλεξε να συνεχίσει σε πιο ασφαλή ποπ μονοπάτια. Το 1960 υπέγραψε συμβόλαιο με την «Columbia Records», απορρίπτοντας τη «Motown» και την «RCA».





Κατά τη διάρκεια της μακράς της σταδιοδρομίας, η διάσημη τραγουδίστρια κέρδισε 18 βραβεία Grammy. Είχε κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του «Ζωντανού θρύλου» και αυτό της «Συνολικής προσφοράς». Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία «Καλύτερη γυναικεία R&B φωνητική ερμηνεία» πήρε το παρατσούκλι «Το βραβείο της Αρίθα».

Η Φράνκλιν είχε συνολικά είκοσι νούμερο ένα σινκλς στο Billboard «R&B Singles Chart». Δύο από αυτά, το «Respect» τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, με τίτλο «I Knew You Were Waiting (For Me)», κατέκτησαν την κορυφή του Billboard Hot 100.

Μεταξύ των πολύ γνωστών της επιτυχιών συγκαταλέγονται τραγούδια όπως τα «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», «Day Dreaming», «Jump to It», «Freeway of Love» και «A Rose Is Still A Rose».

Το 2005, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, της απένειμε το μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για έναν πολίτη στις ΗΠΑ, ενώ τον Ιανουάριο του 2009 είχε τραγουδήσει για την ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

