15o NANOTEXNOLOGY 2018 από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ

Το πολυ-γεγονός Διεθνών Επιστημονικών, Τεχνολογικών και Επιχειρηματικών Εκδηλώσεων στις Νανοτεχνολογίες, τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοϊατρική «NANOTEXNOLOGY 2018» διοργανώνει για 15η συνεχή χρονιά Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Το NANOTEXNOLOGY 2018 θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 30 Ιουνίου έως το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο «Porto Palace Conference Center» και διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δικτύου Έρευνας και Καινοτομίας ΝΑΝΟΝΕΤ, που αριθμεί 570 μέλη-οργανισμούς από όλο τον κόσμο, του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών HOPE-A, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) και άλλων διεθνών τεχνολογικών φορέων και πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση φέρνει κοντά περισσότερους από 1.000 διακεκριμένους επιστήμονες, ερευνητές, εκπροσώπους της βιομηχανίας, εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής και την πολιτική ηγεσία από 65 χώρες για να δημιουργήσουν ερευνητικές και επιχειρηματικές συνεργασίες, να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα αιχμής και να ενισχύσουν την καινοτομία στα πεδία των Νανοτεχνολογιών και των Νανοεπιστημών.

Το NANOTEXNOLOGY 2018 περιλαμβάνει τα ακόλουθα συνέδρια:

-International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)

Το συνέδριο NN18 αποτελεί την ετήσια συνάντηση των επιστημόνων, ερευνητών, μηχανικών και των εταιρειών που ειδικεύονται και ενδιαφέρονται για τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που προκύπτουν από την περιοχή των Ν&Ν και καλύπτουν τα ηλεκτρονικά, την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία, τις μεταφορές, την ασφάλεια, την εκπαίδευση κ.ά.

-International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE18)

Το ISFOE18 είναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια διεθνώς στην επιστήμη και την τεχνολογία των εύκαμπτων οργανικών ηλεκτρονικών. Σκοπός του είναι να φέρει κοντά επιστήμονες και μηχανικούς που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή εύκαμπτων οργανικών ηλεκτρονικών με εφαρμογές στην ενέργεια, τον φωτισμό κ.α. και να αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

-International Workshop on 3D Printing, 3D Bioprinting, Digital and Additive Manufacturing (I3D18)

To I3D18 παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της τρισδιάστατης εκτύπωσης και βιοεκτύπωσης, καθώς και της ψηφιακής και προσθετικής παραγωγής, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επιστήμονες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο διεθνώς, δημιουργώντας έτσι το ιδανικό μέρος για τη διάχυση γνώσης και την εξέλιξη της παραγωγής με τη χρήση των πιο σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων. Πραγματοποιείται 2 με 6 Ιουλίου 2018.

-International Summer Schools on «Nanosciences & Nanotechnologies, Organic Electronics & Nanomedicine» (ISSON18)

Το ISSON18 στοχεύει στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, αποφοίτων Πανεπιστημίων και στελεχών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων στους τομείς των Νανοτεχνολογιών, των Οργανικών Ηλεκτρονικών και της Νανοϊατρικής.

-International Exhibition on Nanotechnologies, Organic Electronics & Nanomedicine «NANOTEXNOLOGY EXPO 2018»

Η Διεθνής Έκθεση «ΝΑΝΟΤΕΧNOLOGY EXPO 2018» προσφέρει μια ευκαιρία συνάντησης με την τεχνολογία και τη βιομηχανία της Νανοτεχνολογίας, με τη συμμετοχή εταιρειών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, της Νανοϊατρικής, των Οργανικών Ηλεκτρονικών και των εφαρμογών τους. Οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με όλο το φάσμα των τεχνολογιών αιχμής που βασίζονται στις Νανοτεχνολογίες, καθώς και με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προκύπτουν από την αξιοποίησή τους.

Κατά τη διάρκεια του ΝΑΝΟΤΕΧNOLOGY 2018 πραγματοποιούνται Business Forum και Matchmaking Event (B2B), όπως και διάφορα Special Workshops, όπως τα:

• EU Projects on Nanotechnologies and Advanced Materials, for OPVs and Perovskites

• HOPE-A (Hellenic Organic and Printed Electronics Association) – IAPE (Innovation Alliance of Printed Electronics of China) Joint Workshop on Organic Electronics

• New Business Development & Commercialization Workshop

• Workshop on Computational Modeling of Materials & Devices