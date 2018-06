Back to Athens 6: Διεθνές πολιτιστικό Φεστιβάλ στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας

Ένα δεκαήμερο πολιτιστικών δράσεων ξεκινά στο εμπορικό τρίγωνο του δήμου Αθηναίων, στον πυρετό των εργασιών αποκατάστασής του με σκοπό να επιστρέψει δυναμικά ως τρίγωνο - πρότυπο στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Από την 1η έως τις 10 Ιουνίου πραγματοποιείται στο εμπορικό τρίγωνο του δήμου Αθηναίων το διεθνές πολιτιστικό Φεστιβάλ Back to Athens 6/ 2018. 78 καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Αμερική, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γεωργία και την Ιρλανδία, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ζωντανεύουν 1.200 τ.μ. σε 7 χώρους και κτήρια, παρουσιάζοντας 11 κεντρικές εκθέσεις και διοργανώνοντας παράλληλα εκδηλώσεις, performance, ομιλίες και προβολές.

Στο φετινό Back to Athens, το 6ο κατά σειρά, η CHEAPART σε συνδιοργάνωση με το πρόγραμμα αναβάθμισης εμπορικού τριγώνου του δήμου Αθηναίων, που ενισχύεται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με τη συνεργασία του Athens Partnership, και το πολιτιστικό πρόγραμμα Athens Intersection, μετατρέπει, μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης, σε χώρους πολιτιστικής δράσης, τρία σημεία του Εμπορικού Τριγώνου:

· Το κτήριο της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης 3

· Βύσσης & Αγάθωνος

· Αιόλου & Αθηναΐδος

Επίσης, τα κτήρια, My Odyssey στη Βασιλικής 1, στην Πραξιτέλους 33,στην Πραξιτέλους 37 αλλά και αυτό του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βασιλικής & Αιόλου και αποτελούν ιστορικά κτήρια της νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής από το 1860, τη δεκαετία του ’30 μέχρι και τη δεκαετία του ‘70, συνθέτουν τον χάρτη του φετινού Back to Athens. Η ευτυχής συγκυρία της συνάντησης του Back to Athens με το πρόγραμμα αναβάθμισης εμπορικού τριγώνου αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για την επιστροφή στο κέντρο της Αθήνας.

Το Back to Athens είναι μια πλατφόρμα ιδεών, ένα ετήσιο ραντεβού με το καλλιτεχνικό δυναμικό της Αθήνας. Ξεκίνησε το 2012 με σκοπό τη συγκέντρωση του αθηναϊκού καλλιτεχνικού δυναμικού στο κέντρο της πόλης και την προσέγγιση και εξοικείωση του κοινού με την περιοχή μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

THOMAS GRIESEL

Ο δήμος Αθηναίων έχει επιλέξει τμήμα του εμπορικού τριγώνου για να υλοποιήσει πρόγραμμα πιλοτικής παρέμβασης – το οποίο στοχεύει στην συνολική αναζωογόνηση της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει τις υποδομές, πεζοδρομεί μία περιοχή 110 στρεμμάτων, επανασχεδιάζει τις υπηρεσίες καθαριότητας και Δημοτικής Αστυνομίας, ανανεώνει τον αστικό εξοπλισμό, και αποκαθιστά την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής. To πρόγραμμα του δήμου ενισχύει αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με τη συνεργασία του Athens Partnership.

