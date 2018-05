Η απώλεια βάρους πριν την επέμβαση αρθροπλαστικής βοηθά στην αποθεραπεία

Μελέτη που έγινε από τους επιστήμονες της UMass Medical School διαπίστωσε ότι τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα καλό θα είναι να χάσουν κάποια κιλά πριν υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα άτομα αυτά θα έχουν καλύτερη αποθεραπεία και λιγότερο πόνο αν χάσουν βάρος πριν κάνουν την εγχείρηση.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «Journal of Bone and Joint Surgery», και σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι ερευνητές, παρόλο που η παχυσαρκία συνδέεται με το μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, δεν πρέπει η επέμβαση να είναι αποτρεπτική και οι ασθενείς καλό είναι να υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Ο αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και κύριος συγγραφέας της μελέτης, Wenjun Li, τόνισε ότι οι ασθενείς που μπορούν να χάσουν βάρος θα πρέπει να το κάνουν. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πολλά άτομα δεν μπορούν να το κάνουν ή θα χρειαστούν αρκετό χρονικό διάστημα για να το πετύχουν και πιθανόν όλο αυτό το διάστημα να επιδεινωθεί η κατάσταση των αρθρώσεών τους.

Οι επιστήμονες προκειμένου να αξιολογήσουν το μέγεθος της ανακούφισης από τον πόνο και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών, έλεγξαν τα προεγχειρητικά και τα 6μηνα μετεγχειρητικά δεδομένα τους τα οποία αφορούσαν τη λειτουργία, τον πόνο των αρθρώσεων και τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) από ένα δείγμα 2.040 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου και 2.964 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλήρη αντικατάσταση του γόνατος, από τον Μάιο 2011 έως τον Μάρτιο του 2013. Η προεγχειρητική και μετεγχειρητική λειτουργία και ο πόνος αξιολογήθηκαν ανάλογα με τον ΔΜΣ των συμμετεχόντων, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ως κάτω του φυσιολογικού ή με φυσιολογικό βάρος, ως υπέρβαροι, παχύσαρκοι, σοβαρά παχύσαρκοι ή παθολογικά παχύσαρκοι. Κατά την έναρξη της μελέτης διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο βάρος είχαν οι ασθενείς τόσο χειρότερος ήταν ο πόνος. Όμως, μετά την επέμβαση αυτοί οι ασθενείς έδειξαν και τη μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο, με παρόμοια μέση μετεγχειρητική βαθμολογία πόνου σε έξι μήνες σε όλα τα επίπεδα παχυσαρκίας.

Η καθηγήτρια ορθοπαιδικής και φυσικής αποκατάστασης Patricia Franklin, κύρια ερευνήτρια του προγράμματος FORCE-TJR (Function and Outcomes Research for Comparative Effectiveness in Total Joint Replacement) του Ομοσπονδιακού Οργανισμού για την Έρευνα και την Ποιότητα της Υγείας, με αφορμή την έρευνα αυτή επεσήμανε ότι, μετά από τη χειρουργική επέμβαση, οι παχύσαρκοι ασθενείς έχουν συγκρίσιμη ανακούφιση από τον πόνο και παρόμοια λειτουργικά αποτελέσματα με τους φυσιολογικού βάρους ασθενείς. Κατά συνέπεια, τα άτομα που είναι παχύσαρκα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά τα οφέλη μπορεί να υπερτερούν των κινδύνων, όπως είπε.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Αθανάσιος Τσουτσάνης εξηγώντας τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνει ότι η παχυσαρκία είναι ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη και οστεοαρθρίτιδας του ισχίου και του γόνατος. Μάλιστα, για κάθε αύξηση του βάρους κατά 5 κιλά ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 30%. Οπότε, όσο υψηλότερος είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μελλοντική ανάγκη αντικατάστασης των αρθρώσεων του ισχίου και του γονάτου.

Ενώ, όπως σημειώνει και μία πρότερη μελέτη για το θέμα είχε δείξει ότι η παχυσαρκία συνδέεται με μικρή, αλλά αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης μετά από πλήρη αντικατάσταση του γόνατος, γεγονός που μπορεί να αποθαρρύνει τους παχύσαρκους ασθενείς να χειρουργηθούν.

Βέβαια όπως αναφέρει ο γιατρός, σήμερα υπάρχουν μέθοδοι αποκατάστασης οι οποίες είναι ελάχιστα επεμβατικές και δοκιμασμένες και μειώνουν κατά πολύ τον κίνδυνο των επιπλοκών.