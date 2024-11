Η Ρεάλ εγκαινίασε το πρώτο θεματικό πάρκο ποδοσφαιρικού συλλόγου

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Dubai Parks and Resorts εγκαινίασαν επίσημα το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο αφιερωμένο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: το Real Madrid World.

Το πάρκο καλύπτει μια έκταση έξι εκταρίων, που ισοδυναμεί με έξι γήπεδα ποδοσφαίρου όπως το «Μπερναμπέου» και προσφέρει πάνω από 40 αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Stars Flyer, με ύψος 140 μέτρων και του Hala Madrid Coaster, το πρώτο και μόνο ξύλινο τρενάκι στη Μέση Ανατολή.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο, διευθυντής Θεσμικών Σχέσεων της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ρομπέρτο Κάρλος, πρεσβευτής του συλλόγου.

Οι δύο θρύλοι της «Βασίλισσας» επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις και συμμετείχαν σε εκδήλωση με περισσότερα από 100 παιδιά από το Ίδρυμα Ρεάλ Μαδρίτης, στο γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα στο πάρκο.

«Εδώ ζωντανεύει ένα πολύ σημαντικό και αγαπημένο κομμάτι της ιστορίας μας, που γεννήθηκε από τα συναισθήματα και τα όνειρα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως λέει ο πρόεδρός μας, η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει στις καρδιές των ανθρώπων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μπουτραγκένιο.

The World’s First Football Theme Park is NOW OPEN! Thank you to our fans and families that joined us for kick off.

Book your tickets now at the link in bio. #RealMadridWorld #YourTurnToPlay #DubaiParksAndResorts #RealMadrid pic.twitter.com/oF1n3rqRjX

— Real Madrid World (@rmworlddubai) April 11, 2024