Πρώτη νίκη καριέρας για τον Νόρις στο Μαϊάμι

Ξεκινώντας από την pole position μετά τη νίκη του στο σπριντ, ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε τελικώς στη δεύτερη θέση στο Grand Prix του Μαϊάμι.

Ο Λάντο Νόρις, στο τιμόνι μιας εξαιρετικής McLaren, υπέγραψε την πρώτη νίκη της καριέρας του με μια μεγάλη δόση τύχης αλλά και πολύ ταλέντο.

Ο 24χρονος Βρετανός οδηγός θριάμβευσε μπροστά από τον Φερστάπεν (Red Bull) και τον Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari).

Με ένα πολύ δυνατό μονοθέσιο αυτό το Σαββατοκύριακο ο Νόρις, δεύτερος στην Κίνα, διέκοψε την «κατάρα» της δεύτερης θέσης, στην οποία είχε τερματίσει οκτώ φορές!

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό επωφελήθηκε από ένα μεγάλο «δώρο» από το όχημα ασφαλείας στο πιτ-στοπ του, μετά από το επεισόδιο Σάρτζεντ και Μάγκνουσεν, το οποίο κόστισε ακριβά στον poleman Φερστάπεν.

Πρώτος πόντος της σεζόν για την Alpine με τη δέκατη θέση του Οκόν, ενώ οι Ferrari στριμώχτηκαν μεταξύ των Red Bulls.

