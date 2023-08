Μουντιάλ Γυναικών: Η σκόρερ του τελικού έμαθε μετά το ματς ότι πέθανε ο πατέρας της

Η Όλγα Καρμόνα με το γκολ της χάρισε στην Ισπανία το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που ολοκληρώθηκε χθες. Η παίκτρια της Ρεάλ Μαδρίτης όμως, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης πληροφορήθηκε τον θάνατο του πατέρα της.

Ο πατέρας της ήταν άρρωστος και άφησε την τελευταία του πνοή και ενώ η οικογένεια της Καρμόνα ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, προκειμένου να δουν από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ.

Η οικογένεια ανακοίνωσε στην Καρμόνα την τραγική είδηση μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ, σύμφωνα με την ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá ❤️‍ pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

