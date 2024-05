Euroleague: Μεγάλη ένταση με τον Αταμάν και οπαδούς της Φενέρ στο Βερολίνο

Με τρόπο επεισοδιακό ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης η επιστροφή του Παναθηναϊκού στα final4, μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια.

Υπό την ανοχή της αστυνομίας και της διοργανώτριας αρχής, περίπου είκοσι Τούρκοι οπαδοί της Φενέρ περίμεναν την αποστολή του ”τριφυλλιού” στο Βερολίνο και φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

— BasketNews (@BasketNews_com) May 22, 2024