Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους: Μηνύματα από Μαργαρίτη Σχοινά και Λούλα ντα Σίλβα

Διαστάσεις έχει λάβει το θέμα των ρατσιστικών επιθέσεων που δέχεται ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, με κύμα συμπαράστασης να εκφράζεται προς τον ποδοσφαιριστή.

Το συμβάν ώθησε και τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινιάσιο Λούλα ντα Σίλβα να καλέσει τη FIFA και τη LaLiga ώστε να δράσουν άμεσα για να σταματήσουν την εξάπλωση του ρατσισμού.

Μήνυμα συμπαράστασης απέστειλε και ο Έλληνας Επίτροπος, Μαργαρίτης Σχοινάς: «Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό στην κοινωνία μας – εντός ή εκτός γηπέδου. Πλήρης υποστήριξη στον Βινίσιους. Το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Μοντέλο πρέπει να χρησιμεύσει ως πυξίδα για την καταπολέμηση των διακρίσεων», ανέφερε στο Twitter.

There is no place for racism in our society – on or off the pitch.

Full support to @vinijr.

The European Sports Model must serve as a compass to fight discrimination wherever and whenever it rears its head. https://t.co/LJKx4d1Zuh

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) May 23, 2023