Ο Τεντέσκο στον πάγκο της Εθνικής Βελγίου

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου (RBFA) επισημοποίησε σήμερα (8/2) τη συνεργασία με τον 37χρονο Γερμανο-ιταλό τεχνικό Ντομένικο Τεντέσκο στη θέση του εκλέκτορα της Εθνικής Ανδρών.

Ο Τεντέσκο αντικαθιστά τον Ισπανό Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ, ο οποίος αποχώρησε από τους «Κόκκινους Διαβόλους» μετά από έναν απογοητευτικό αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2022, στο Κατάρ.

Ο Τιερί Ανρί, πρώην βοηθός του Μαρτίνεθ, ήταν ένας από τους υποψήφιους για τη θέση και είχε την προτίμηση των παικτών, όμως ο παλαίμαχος Γάλλος άσος δεν θα είναι τελικά ο νέος ισχυρός άνδρας της Εθνικής Βελγίου.

«Καλή τύχη κόουτς», πρόσθεσε η RBFA στον λογαριασμό της στο Twitter.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023